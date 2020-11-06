Врач оценил опасность мутации коронавируса

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06.11.2020, 8:40, Новости дня

В коронавирусе происходит мутация, но она затрагивает менее 1% генома вируса, инфекция не становится тяжелее, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», – передает РИА «Новости» слова Горелова.

Он отметил, что сейчас примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, тяжелых пациентов не стало больше, а бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной.

Ранее американские ученые обнаружили новые мутации SARS-CoV-2; одна из которых может сделать его более заразным.



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