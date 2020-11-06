Участница конфликта в родительском чате рассказала о реакции на смерть обидчика

06.11.2020, 8:40, Новости дня

Сестра жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного после драки со смертельным исходом из-за конфликта в родительском чате, прокомментировала случившееся в эфире Первого канала.

Женщина сказала, что приносит «самые глубочайшие извинения этой семье (погибшего)», передает РИА «Новости».

«Мы, правда, ничего этого не хотели. Это просто несчастное обстоятельство!», – добавила она.

Сестра арестованного считает случившееся трагедией и для семьи отца-одиночки Романа Гребенюка, и для ее семьи.

«Сложилось так, что он упал, руку как бы повредил. Он (брат) пошел поговорить. Говорит: «Зачем ты мою сестру обижаешь? (…) Этого не должно было быть. Я молилась, мы мечтали, что он (потерпевший) выкарабкается из комы», – призналась женщина со слезами на глазах.

Напомним, 2 ноября СМИ публиковали фрагмент переписки в родительском чате одной из школ, где Гребенюк заявляет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет».

К концу разговора присоединился супруг женщины, который в аудиосообщении говорит отцу-одиночке, что найдет его, где бы он ни был, и рекомендует заранее взять больничный.

Мужчина был избит и умер в реанимации, не приходя в сознание.

На сайте управления МВД по Волгоградской области сообщается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства это дело.