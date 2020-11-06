 

Шнуров ответил Пригожину на обвинения в «уродовании» молодежи

06.11.2020, 8:40, Новости дня

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в стихотворении продюсера Иосифа Пригожина, который обвинил его в уродовании молодежи.

«Про то что хайп везде, да, это верно, 

Но где ты с бабкой и где молодежь? 

Ты в эмиратах греешься, в тенечек,

Засунув свой подстриженный живот.

А молодежь проводит свой денечек,

Под дождиком работая, ну вот», – обратился Шнуров к продюсеру в Instagram.

Музыкант указал на то, что век продюсера прошел и он застрял в «новостной помойке вокруг объедков». Также Шнуров упрекнул Пригожина в том, что он уделяет недостаточно времени «продюсерскому дельцу». 

Он предложил продюсеру набить на голове татуировку с профилем его супруги певицы Валерии. Музыкант заключил, что Пригожин стал серьезным профи в «говнохайпе», а внимание к себе он привлекает ради бизнеса.

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И всуе поминая Моргенштерна, Ты множил свой беспомощный пиздеж. Про то что хайп везде, да, это верно, Но где ты с бабкой и где молодёжь? Ты в эмиратах греешься, в тенёчек, Засунув свой подстриженный живот. А молодёжь проводит свой денёчек, Под дождиком работая, ну вот, Вокруг объедков здесь суетятся крысы Как ты суетишься, но твой век прошёл. В помойке новостной застрял ты, лысый, Но это ведь для бизнеса? Что хорошо! Продюсерское дельце подзабросив, Несёшь ты ежедневно хуету. Ты стал смешон, как Джигурда, Иосиф Когда уже набьёшь себе тату? На лысину, Валерин знойный профиль, Шпагат уже освоил, молодец! Ты в говнохайпе стал серьёзным профи, Летящим к станции с названием «Пиздец».

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 5 Ноя 2020 в 8:34 PST

Ранее Пригожин заявил, что современные артисты плохо влияют на молодежь. Он обвинил Шнурова и рэп-исполнителя Моргенштерна в «уродовании» молодежи. «Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает – пожалуйста», – сказал Пригожин.

Напомним, заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина заявила, что следует ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах и клипах которых описываются порнографические сцены. 



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