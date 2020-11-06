 

Глюкоза рассказала о бунтарском характере побрившейся налысо дочери

06.11.2020, 7:40, Разное

Бунтарством российская певица Глюкоза объяснила поступок своей дочери Лиды, решившей побриться налысо в 13-летнем возрасте. При этом певица сама в детстве не отличалась спокойным характером и даже попала в отделение милиции.
Подобное поведение, отметила Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя Глюкозы), нравится и ее супругу Александру Чистякову, поэтому он позволил дочери сбрить волосы. Вспоминая свое детство, певица рассказала, что в 9 лет из-за шумного поведения с сестрой «угодила в милицию», поэтому в данном случае Лида напоминает ей себя.

В браке у Глюкозы и Александра Чистякова появились две дочери: 13-летняя Лида и 9-летняя Вера. По словам исполнительницы, их дети получили технический склад ума от отца, но при этом часто проявляют творческую инициативу, что родители только поддерживают.



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