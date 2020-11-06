Чарли Ханнэм из «Джентльменов» заинтересовался ролью Джеймса Бонда

06.11.2020, 7:40, Разное

Звезда криминальной комедии «Джентльмены» и сериала «Сыны Анархии» Чарли Ханнэм заявил, что с большим удовольствием сыграл бы британского агента 007 Джеймса Бонда. Однако он уверен, что его не пригласят исполнить эту роль, поскольку претендентов на ее получение огромное количество.

По словам Чарли Ханнэма, он знает про слухи, утверждающие, что именно он станет новым агентом 007, но их актер называет «сторонней болтовней». Артист полагает, что любой британский киноактер перевоплотился бы в Джеймса Бонда, поэтому звонка от продюсеров он не ждет. Но и поклонников просит не переставать обсуждать слухи, считая, что они играют важную роль в киноиндустрии.

Сам Чарли Ханнэм видит в роли Джеймса Бонда своего коллегу Тома Харди, который мог бы сменить Дэниела Крейга, покидающего франшизу после фильма «Не время умирать». Выбор Харди он бы назвал сенсацией. Стоит отметить, что ранее на роль Джеймса Бонда рассматривались Идрис Эльба и Том Хиддлстон.