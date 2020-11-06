На время пандемии Наталья Бочкарева стала дистанционным преподавателем

06.11.2020, 7:40, Разное

В разгар пандемии звезда телесериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева решила стать дистанционным преподавателем. Поскольку с основной работой сейчас возникли сложности, то актриса начала готовить студентов к поступлению в театральные вузы.

По словам артистки, пандемия COVID-19 стала причиной закрытия театров, поэтому многие актеры, оставшиеся без работы, начали искать иные источники заработков. На государство рассчитывать им не приходится, поэтому они решили перестроиться. Так, Наталья Бочкарева перешла на дистанционное преподавание актерского мастерства.

При этом пользуется актриса специальной программой, которую она разработала самостоятельно. Наталья Бочкарева просит своих студентов записать небольшой этюд, а потом отправить его на рассмотрение. По мнению артистки, такой метод развивает дисциплину у начинающего актера.