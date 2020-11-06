 

El Periódico – Мадуро потребовал уважать выборы в Венесуэле так же, как выборы в США

06.11.2020, 7:30, Новости дня

Николас Мадуро осудил международные организации, отказавшиеся признать парламентские выборы в Венесуэле ещё до их проведения, но хранящие молчание относительно голосования в США, передаёт El Periódico. При этом сам венесуэльский лидер заявил, что не станет вмешиваться во внутренние дела Соединённых Штатов и комментировать президентские выборы в стране.


Reuters

Президент Николас Мадуро заявил, что не будет комментировать президентские выборы в США до объявления их результатов, попросив последовать его примеру и отказаться от комментариев предстоящих в декабре этого года выборов в парламент Венесуэлы, пишет El Periódico. 

«Соединённые Штаты решают проблему своих выборов. Мы не вмешиваемся, я не вмешиваюсь, Соединённые Штаты решают свою собственную избирательную проблему», — заявил Мадуро в ходе телевизионного обращения.

Тем не менее президент всё же назвал «удивительным» избирательный процесс в США, уточнив, что в его стране результаты становятся известны непосредственно в день голосования. «В Венесуэле другие правила игры, мы разные, и они должны уважать нас», — приводит издание слова главы государства.

При этом Мадуро осудил Организацию американских государств и Европейский союз, которые пока никак не комментировали голосование в США, однако объявили о том, что не признают выборы в парламент в Венесуэле, задолго до их проведения.

«Мы отвергаем их притворство, что они учат демократии народы мира. И заявляют, что «в такой стране мы не признаём выборы». Подобно тому, как сегодня Соединённые Штаты решают вопрос своих выборов, мы, венесуэльцы, умеем мирно решать наши внутренние дела», — подчеркнул Мадуро.

Как отмечает El Periódico, после президентских выборов 3 ноября в США всё ещё продолжается подсчёт голосов. По последним данным, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена 264 голоса выборщиков, у кандидата от республиканцев и действующего президента Дональда Трампа — 214. При этом для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.



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