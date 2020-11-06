«Доброволец и защитник Украины» – Киев годами затягивал экстрадицию американца из «Правого сектора»

06.11.2020, 7:30, Новости дня

Украина наконец решила выдать в США Крейга Лэнга, который воевал в Донбассе в составе «Правого сектора». На родине Лэнгу вменяют два преступления — умышленное убийство семейной пары и участие в подразделениях наёмников. Однако, как пишет «СТРАНА», американец долгие годы избегал ответственности, пользуясь покровительством украинских чиновников.



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Украина после более чем годичной эпопеи решила выдать в США Крейга Лэнга — американца, который воевал в «Правом секторе»* и служил по контракту в украинской армии. Как пишет «СТРАНА», ему на родине вменяют два преступления — умышленное убийство семейной пары и участие в подразделениях наёмников. За первое преступление Крейгу может грозить смертная казнь.

Крейг Остин Лэнг родился в Северной Каролине. В 18 лет ушёл в армию, воевал в Афганистане и Ираке. После увольнения из армии обзавёлся целым арсеналом оружия. И в 2014 году решил убить свою беременную жену за измену.

Лэнг расставил мины вокруг дома супруги в Северной Каролине. В итоге его разоружили и отправили на несколько месяцев в тюрьму.

По словам Лэнга, армия США знала о его проблемах с психикой, но ничего не сделала, чтобы решить проблему.

«Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить её. Но они думали, что я блефую», — заявил Лэнг.

В итоге бывший военный лишился медицинской страховки, лицензии на оружие и льгот ветерана, а жена забрала его грузовик и дом.

К тому же выплаты на алименты увеличились, поэтому бывший военный решил отправиться воевать на Украину.

Он приехал в 2015 году. По прибытии организовал подразделение Task Force Pluto в отрядах «Правого сектора». В целом на фронте он провёл около полутора лет.

В интервью он рассказывал, что приехал, чтобы помочь украинцам в ​​борьбе с Россией. Якобы его приезду способствовало то, что происходило на «майдане».

«Я видел, что люди хотят перемен. И поэтому решил приехать», — рассказывал он.

В ноябре 2015 года у Лэнга появились законные основания, чтобы вместе с бойцами «Грузинского легиона» подписать контракт с ВСУ — Верховная рада приняла законопроект о прохождении иностранцами и лицами без гражданства военной службы в ВСУ. Он несколько месяцев служил на передовой в районе Светлодарской дуги.

Однако, продолжает издание, не всё это время Крейг Лэнг находился на Украине. Наведывался он и в Штаты, причём по специфическим делам.

21 августа 2019 года американца задержали на границе с Молдавией. На переходе в Могилёве-Подольском Винницкой области пограничники обнаружили, что Лэнга разыскивает Интерпол — за двойное убийство во Флориде, которое произошло в апреле 2018 года.

В материалах уголовного дела сказано, что Лэнг вместе с соратником Алексом Цвифельхофером, который тоже воевал в «Правом секторе», разместил на сайте Armslist.com объявление о продаже 15 видов огнестрельного оружия, в том числе пистолетов Glock и мощной винтовки.

В апреле 2018 года на предложение откликнулась пожилая пара из Флориды — 53-летний коммерсант Серафин Лоренцо со своей женой Диной. Стороны договорились встретиться. После того как супруги прибыли в условленное место, Лэнг с другом, по версии следствия, застрелили покупателей.

Уже на утро 10 апреля полиция обнаружила в припаркованном на церковной стоянке автомобиле тела супругов, изрешечённые пулями. Серафин Лоренцо получил 11 выстрелов в голову, шею и живот. В его жену выстрелили 7 раз — в голову и тело.

В машине не было ни оружия, ни денег, но остался сотовый телефон Лоренцо, где сохранилась переписка с продавцом оружия с сайта Armslist. Следователи проследили переписку вплоть до мобильного телефона Алекса Цвифельхофера.

Основным мотивом преступления правоохранители называют кражу. Три тысячи долларов, которые были у погибших, нужны были Лэнгу и его приятелю Алексу, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали воевать на стороне противников Николаса Мадуро.

Власти арестовали Цвифельхофера в мае 2019 года, задержав его за попытку купить оружие в штате Висконсин. Как и Лэнг, он отрицает свою вину в двойном убийстве.

23 августа 2019 года Могилёв-Подольский районный суд отправил Крейга Лэнга на 40 суток в СИЗО, однако по истечении меры пресечения американца выпустили под домашний арест. Это произошло по накатанной на Украине схеме: Лэнга объявили добровольцем и защитником Украины. Адвокаты передали в суд документы, по которым Крейг служил в «Правом секторе» и «Грузинском легионе».

Но убийство — не единственное, в чём подозревают Лэнга. Утверждается, что он переправлял американских белых радикалов в «Азов». По данным ФБР, во время службы в Донбассе он контактировал с другими американцами, которых вербовал воевать. Так, ФБР арестовало американского военнослужащего Джаретта Ульяма Смита, который собирался уехать на Украину, чтобы вступить в батальон «Азов». В социальных сетях он распространял экстремистскую информацию, обсуждал изготовление бомб и возможность совершения теракта, в том числе с Лэнгом.

В итоге получилось, что меру пресечения смягчили человеку, который собрал полный букет тяжких уголовных статей.

В сентябре 2019 года Лэнг подал запрос на политическое убежище на Украине. Он утверждал, что власти США его преследуют за ультраправые взгляды. Примечательно, что уже через месяц 40 американских конгрессменов обвинили полк «Азов» в неонацизме и потребовали у Госдепа признать его террористической организацией. Это вызвало возбуждённую реакцию на Украине, особенно у главы МВД Арсена Авакова, которого называют куратором «Азова». За полк решила вступиться и фракция «Слуга народа».

Однако судьба Лэнга колебалась между США, где подозреваемого в тяжких преступлениях намеревались заполучить домой, и Украиной, где традиционно позволяют добровольцам уклоняться от уголовной ответственности.

В октябре 2019 года произошёл характерный случай: Лэнга задержали в Виннице для экстрадиции в США. Однако суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, и Лэнга отпустили из-под стражи. Всё время после суда он сидел под круглосуточным домашним арестом. По украинскому законодательству преступления, в которых обвиняют Лэнга, являются экстрадиционными и соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а именно кража, разбой, убийство. Однако между Украиной и США нет заключённого договора об экстрадиции.

В этом и состояла основная проблема с выдачей Лэнга. Решение мог принять только офис генерального прокурора.

Но до этого было ещё далеко. 24 декабря Крейга вообще выпустили из-под стражи. Винницкий областной апелляционный суд учёл, что Лэнг учит людей английскому языку по интернету, тем самым зарабатывает средства на содержание семьи. В заслугу наёмнику также поставили то, что он оказывал волонтёрскую помощь ВСУ.

Однако в признании его беженцем было отказано. Все аргументы американца украинские чиновники и судьи сочли неубедительными, ссылаясь на то, что с августа 2016-го по март 2017 года и с августа 2017-го по апрель 2018 года Лэнг свободно приезжал и выезжал из США, жил там и работал. А уже после событий во Флориде Лэнг прибыл на Украину в ноябре 2018 года и начал работать фрилансером в качестве преподавателя английского языка, то есть, видимо, пытался таким образом уйти от ответственности.

На последних заседаниях в суде Крейг Лэнг говорил, что прекратил участие в войне и живёт гражданской жизнью, преподаёт английский. Из досье бывшего американского военного также известно о его помолвке с украинкой Анной Осипович, которая 5 апреля 2020 года родила ему сына. Малыша назвали Элайджа в честь пророка из Библии.

26 марта 2020 года Винницкий городской суд снова рассмотрел вопрос о продлении ареста Крейга Лэнга. Американцы прислали новые основания для экстрадиции: нарушение американцем Закона о нейтральности и участие в экспедиции против Венесуэлы. Несмотря на заявления Лэнга о том, что он никогда не был в Венесуэле, а тем более не участвовал в военных действиях этого государства, 3 сентября 2020 года американца снова задержали.

30 октября Печерский суд Киева постановил экстрадировать Лэнга. Защита собирается обжаловать это решение.

Сам Лэнг сейчас не под арестом. Он поблагодарил в Facebookе всех, кто вступился за него.

«Сегодня нам не повезло, но мы всё ещё верим в бога. Всем, кто пришёл в этот вечер и встал на мою защиту, — спасибо вам. Мы подадим апелляцию и просим вас и дальше молиться за нашу семью в эти трудные времена», — написал сам Лэнг.

Защитники Лэнга также сравнили дело своего подзащитного с делом уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, которого Украина в конце 2018 года выдала России.

Тумгоева, по некоторым данным, служившего в Донбассе, русские объявили в международный розыск по подозрению в терроризме. Украина, согласно обязательствам по линии Интерпола, экстрадировала его в Россию. Это привело к акциям протестов и столкновениям с правоохранителями, в ходе которых пострадали семь полицейских.

Как отмечает издание, решение Печерского суда выдать в США добровольца Лэнга пока не вызывает акций протеста и стычек с правоохранителями. Видимо, потому, что страна экстрадиции на этот раз однополчан Лэнга и ультраправых активистов вполне устраивает.

Примечательно, что данное событие происходит в максимально удобный момент — все активисты заняты скандалом вокруг Конституционного суда, и вряд ли кто-то будет устраивать что-то серьёзное из-за мало кому известного Лэнга. Второй резон — именно в разгар конституционного скандала офис генпрокурора сделал то, о чём давно просили американцы, и не исключено, что выдача Лэнга — это своеобразная попытка показать лояльность партнёрам из США.

«Сама история американского наёмника весьма показательна — с точки зрения того, что иностранцы воевали в Донбассе. И как эти люди долгие годы избегают уголовной ответственности по далёким от войны преступлениям, пользуясь индульгенцией добровольцев», — пишет автор материала.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

