Мнение: Трамп не учел уроков Путина (шутка)

06.11.2020, 7:20, Разное

Ну а теперь пробежимся вкратце по пунктам «повестки дня».

Начнем, понятно, с американских выборов, которые непонятно когда закончатся, хотя Трампа прогрессивная общественность, я смотрю, уже приговорила. Действительно, я тоже уже склоняюсь к тому, что он не отобьется, причем происходит примерно то же, что и на выборах в 2000 году, когда бодались Буш-мл. с Гором в одном-единственном оставшемся штате Флорида – но с обратным знаком. Тогда исход выборов решал тщательный ПЕРЕСЧЕТ голосов в «красном» штате, где губернатором был не кто-нибудь, а родной брат Буша-мл. Естественно, тогда все говорили, что «это неважно», но вообще по российским меркам это был натуральный «админресурс», причем двойной: штатом рулил не просто однопартиец Буша, но еще и ближайший родственник. И он сработал – как ни считали голоса, как ни пересчитывали, а всё у Буша-джуниора выходило на сотню-другую (фантастика, ничтожная разница!), а всё-таки больше.

А теперь всё то же самое, но наоборот: «проблемными» для Трампа оказываются «синие» штаты – те, которыми «рулят» представители Демпартии, то есть админресурс штата уже работает против него. Я так понимаю, что это и Мичиган, и Пенсильвания, к тому ж ситуация для производства вбросов с этим самым «голосованием по почте» (которого не было в 2000 году) почти идеальная.

В каком-то смысле Трамп сам виноват – не надо было допускать, чтобы в тех штатах, которые отдали ему голоса против Хиллари, побеждали губернаторы-демократы. Прохлопал ушами – теперь уже ничего не исправишь. Путин бы такой «ошибки» не допустил – он, как мы помним, почти весь первый срок своего президентства посвятил «зачистке» регионов от «чужих» губернаторов, а когда понял, что он не успевает и не справляется – попросту под первым попавшимся (и максимально нелепым) предлогом выборы губернаторов просто отменил. Трампу путинской прыти явно не хватило (может быть, потому, что он не работал в КейДжиБи?).

Но ситуация в итоге может возникнуть до боли похожая – Байден станет президентом при самом минимальной разнице в голосах выборщиков, так же, как и Буш-мл. 20 лет назад лишь чисто символически обошел Гора. Тут возникает другой вопрос – а насколько вообще сопоставимы эти ситуации?

Сдается мне, что при внешней схожести разница принципиальна – поскольку сама Америка 2020 года разительно отличается от самой себя образца 2000-го. В начале тысячелетия был минимальный разрыв – но не было раскола. Все-таки тогда и демократы, и республиканцы все еще были прежде всего американцами, с в целом общими ценностями и примерно похожими воззрениями на будущее Америки и мира. Тогда действительно можно было говорить, что, мол, «что Буш, что Гор – один черт!»

Однако сейчас всё не так: раскол ровно пополам, и общего между враждующими лагерями ОЧЕНЬ мало. Различаются и основные ценности, и взгляды на будущее Америки, и на роль, которую она должна играть в мире. А главное – чрезвычайно велик градус ненависти и стремления к КОНТРОЛЮ, особенно со стороны демократов. Собственно, в повышенной агрессивности демократов, как мне кажется, и заключается главная проблема. Выигрыш Трампа как-то обеспечивал им противовес на «самом верху» американской власти; а теперь, если Трамп слетит, противовес исчезнет – и очень похоже, что в Демпартии это воспримут как сигнал «наконец-то можно!» Там ведь совершенно большевистский взгляд – «или мы, или никто, за нами Истина!»

В этом смысле у всех осторожных людей мира была надежда на Трампа даже при возможном неприятии его личностных качеств; Трамп воспринимался как своего рода «заглушка», волшебным образом заткнувшая реализацию планетарных по глупости и размаху амбиций «прогрессивного человечества» в лице Демпартии и ее, скажем так, инвесторов. Теперь, если «Трамп вылетит как пробка» – что же польется вслед за ним?!

Самое настораживающее – абсолютно не видно ничего, что могло бы остановить «прогрессивное человечество» в его стремлении переделать все остальное, не очень прогрессивную часть человечества. В свое время, кстати, большевиков боялись ровно по этой же причине – никто не знал, «где у них кнопка». Где кнопка у «демократов» и всех прочих «политкорректоров»? Этого не знает никто, похоже, даже они сами.

С Трампом в этом смысле было проще, понятнее и спокойнее – он жизнелюб, бонвиван, сторонник идеи «живи и давай жить другим», «дела наладятся, если не мешать» и т.п. Он и к «эпидемии» так отнесся – опыт Европы показывает, что он был не так уж неправ… А вот все эти «прогрессоры», выталкивающие вперед себя полусумасшедших блм-щиков и всяких трансгендеров со стеклянными глазами – вот эту публика внушает легкую оторопь…

Но, как видим, не всем. Примерно половина населения Соединенных Штатов проголосовала за ставленника «прогрессистов»… в возрасте 78 лет. Это тоже весьма занятный и интригующий поворот – все-таки что они этим хотели сказать? «Ну ладно, давайте сюда этот ваш прогресс, но только чтоб недолго»?

Интересно было посмотреть, что же все-таки сломалось в механизме поддержки Трампа. Кто его «кинул»? Какие категории населения от него «отвернулись»? Кого он разочаровал?

И вот тут последние исследования дают самый парадоксальный ответ. Оказывается, в реальности за 4 года своего президентства Трамп умудрился улучшить свой имидж… в глазах почти всех американских меньшинств! Нет, конечно, они не стали его сторонниками в целом – но уровень поддержки Трампа и среди латиносов, и среди негров, и среди геев, и среди прочих представителей ЛГБТ по сравнению с 2016 годом у него… возрос! То есть он «перевербовал» часть из них на свою сторону!

Однако – почему ж тогда результаты в целом не перекрыли Байдена? Как ни удивительно, но дело в том, что только в одной (но чрезвычайно многочисленной в США) категории его «акции» упали. И это оказались… белые гетеросексуальные мужчины! То есть от Трампа отвернулась частичка, можно сказать, самого ядра, сердцевины его электората, та категория, на которую он в основном и делал ставку.

И это крайне интересный результат. В своем видеоролике я много рассуждаю на этот счет, здесь же приведу вывод: возможно, это говорит о некой кардинальной ошибке в позиционировании, вообще в «ориентации» Трампа как политика: он, получается, сделал ставку на ту категорию американцев, которой банально… не хватает уже пассионарности. Они поначалу, на первой волне, Трампа поддержали, с энтузиазмом восприняли то, что им вроде как дадут вернуться на авансцену, взять в свои руки страну, показать, кто чего стоит – а через 4 года поняли, что не вытягивают, что слишком это хлопотно, что быть «на острие», с одной стороны, перспективно, а с другой – опасно и вообще стремно. Есть же вот женщины, те же молодые способные геи, опять же трансгендеры, которые как раз хотят себе больше прав; почему б им и не попробовать?

В общем, ребята захотели чуть больше покоя – и их, конечно, можно понять. Они даже не то что поддержали Байдена – они скорее просто чуть ослабили поддержку Трампа, и этого окажется достаточно. Байден, Камала Харрис – они им покой обеспечат. Позволят постоять в сторонке, пока сторонники «новой нормальности» будут делать дела.

Поглядим.