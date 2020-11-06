Мнение: Война в Карабахе. Видео. 05.11.2020

06.11.2020, 7:15, Разное

Сегодня продолжились попытки азербайджанской пехоты при поддержке артиллерии и дронов штурмовать Шушу.

Наиболее успешно дела у них идут к западу от Шуши, где бои идут на трассе ведущей в город. Уже 2-й день армянам не удается их отбросить от трассы, что говорит о том, что ситуация для них тут более чем серьезная. Хотя сам город конечно не отрезан – с севера в него можно подбрасывать подкрепления.

Но неспособность обеспечить ближние подступы намекает на то, что в ближайшие дни обстановка под Шушей может очень серьезно осложниться, если просачивание пехоты продолжится и она будет распространятся к западу от Шуши (а также обеспечив контроль над поселком Аветарнотс), постепенно охватывая город и пытаясь зайти в него с запада, с занятием прилегающих высот, как азербайджанцам удалось это проделать в Гадруте, где они потерпев первоначальную неудачу, подошли к делу более основательно и выдавили армян с прилегающих к Гадруту высот, после чего те сами оставили Гадрут без больших боев. Впрочем, бои недалеко от Гадрута еще идут. Сегодня армяне там отбили https://twitter.com/hakobian_ani/status/1324415446565687296 гору в 12 км от Гадрута. Под Мартуни, Мартакертом и Лачином дела у армян обстоят несколько лучше и там ситуация явно имеет тенденцию к позиционности. Впрочем, если потерять Шушу, последствия могут быть катастрофическими. В ближайшие дни бои за Шушу явно будут эпицентром новостей из Карабаха, хотя удар на Мартуни также напрашивается. С вечерм продолжились активные обстрелы Шуши и Степнакерта из ствольной артиллерии и РСЗО.

МИД РФ сегодня снова настоятельно напомнил о том, что РФ обеспокоена присутствием сирийских боевиков в Карабахе, наличие которых сейчас отрицают только Турция и Азербайджан, которые их туда и завозят.

Есть мнение, что это послания Алиеву. С учетом уже идущих прямых переговоров Армении и РФ о военной помощи, есть мнение, что если Алиев не прислушается и продолжит плясать под дудку Эрдогана, то объемы военной помощи для Армении существенно возрастут уже в ближайшей перспективе. То, что определенная военная помощь (данные технической разведки и ПВО, средства РЭБ, БПЛА, определенные виды вооружений) Армении уже оказывается, особых сомнений нет. А вот объемы ее скорее всего пока что весьма дозированные. Один из вполне реалистичных сценариев – передача вооружений Армении под соусом борьбы с террористической угрозой для одного из членов ОДКБ. Отсюда и важность вопроса о сирийских террористах, который в последние дни столь активно артикулирует МИД РФ, фактически создавая возможность для военно-политических решений под конкретный и вполне понятный повод. Повод тем более удобный, потому что с наличием сирийских боевиков в Карабахе вполне согласны США и НАТО. Впрочем, определенное время у Турции и Азербайджана еще есть. Но если ситуация будет затягиваться, я бы поставил на то, что вероятность "антитеррористического ленд-лиза" для Армении весьма существенна. Полагаю, он бы уже работал куда как активнее, если бы в Ереване сидел не Пашинян, а кто-нибудь типа Кочеряна или Саргсяна, которые не вызывали в Москве такой идиосинкразии. Собственно, оппозиция Пашиняну это тоже прекрасно понимает, отсюда и заходы некоторых армянских политиков связанных с ереванским и карабахским кланами о том, что власть нужно передать военным, что сразу снимет ряд препятствий для получения помощи от РФ.

Уничтожение азербайджанского БПЛА или Ан-2 огнем с земли из Калашникова.

Бойцу который попал наверняка медаль выдадут.

Уничтожение еще одного Ан-2. Говорят, что из ПЗРК "Игла".

Удар по армянской военной базе.

Бои за дорогу Лачин-Степанакерт. Anna News.

Репортаж Пегова из Шуши, где он сегодня попал под обстрел азербайджанской пехоты у трассы.



Район боестолкновения из видео. Это уже совсем рядом с западными окраинами Шуши.

Бои под Шушей. Туда же воткнули кадры от Anna News

Армянский репортаж из Шуши.

Азербайджанский пехотинец с флагом.

Работа "Града" с песнями.

Села занятые азербайджанцами в Физулинском районе и к югу от Мартуни.

Трофеи захваченные азербайджанской армией.

Убитые азербайджанские солдаты. 18+

Еще покойники. 18+

Еще. 18+. Некоторые старые.

И еще. 18+

Свиньи жрут мертвых азербайджанцев. 18+

Думаю, что постановка – уже убитых оттащили к свиноферме, чтобы снять картинку со свиньями.

Тут конечно можно было бы пошутить про Кирпича и скармливание трупов свиньям, но почему то не хочется. Не смешно.

Иранские войска у границы с Карабахом.

Стоит отметить, что командование КСИР официально заявило, что любая угроза из Карабаха от одной из сторон, приведет к максимально жесткой силовой реакции Ирана.

Армяне селфятся.



Взрыв БПЛА. Скорее всего Ан-2 с бомбами.



Надпись на северном въезде в Гадрут.



Результаты обстрела Тертера. Армяне заявляют, что фото постановочное.



Армянские минометчики.



Поражение азербайджанского Т-72 из ПТРК



После попадания дымит https://twitter.com/home



Убитые азербайджанские солдаты на Лачинском направлении.



Там же разбитая азербайджанская техника.



Погибший в Карабахе 23-летний чемпион мира по джиу-джитсу.



Военкоры Anna News.



Талыш. 90% домов в поселке разрушено.



Недалеко от Мартуни.



Иран продолжает разворачивать войска на границе с Карабахом.