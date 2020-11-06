Мнение: О главной и устранимой причине смертей от CoVID’a

06.11.2020, 7:10, Разное

Сезонный грипп каждый год уносит несколько десятков, а то и сотню жизней в одной только Москве. Новая коронавирусная ОРВИ, которая не страшнее гриппа, уже являет на порядки более высокие цифры. И это не единственная её загадка, но…

…остановимся пока на ней. В чём причина? Или, точнее, кто виноват в том, что уже 7 тыс. москвичей убил #коронавирус SARS-CoV-2?

Ответ едва ли порадует…

Умудрённый опытом провального локдауна, от которого сильнее всего пострадал московский #бюджет, столичный мэр Сергей #Собянин лично занялся поиском виноватых. А кто ищет, тот всегда найдёт ©.

«Вы знаете, кто умирает в наших больницах? В первую очередь те, кто занимался самолечением. Таких людей 95%», – заявил московский градоначальник. По его словам, любители лечиться самостоятельно нередко покупают неправильное лекарство, загоняют болезнь внутрь и получают тяжёлые осложнения. И только из-за этого успешно оптимизированная столичная #медицина оказывается бессильной.

Уф-ф!

Даже как-то легче стало на душе́, не правда ли? Оказывается умершие от CoVID-19 – самонадеянные глупцы и сами виноваты. Не могли, несчастные, каких-то 2-3-4 дня подождать визита участкового врача из ближайшей поликлиники. И «Скорую помощь» им было влом ожидать примерно сутки. Нетерпеливые, они бросились по аптекам и накупили, конечно же, типичное не то. Вместо арбидола и парацетамола, антибиотиков и пробиотиков, микстур от кашля и леденцов от горла, они скупали гидроксихлорохин и фавипиравир!

Ой! Правда, эти два лекарства – как раз те, что инструкции Минздрава рекомендуют…

А впрочем, всё равно? что там они скупали. Сказано ведь – сами виноваты. А вовсе не уменьшение вдвое числа больничных коек в Москве, не сокращения в столичной «Скорой помощи», не оптимизация московского поликлинического звена.

Наоборот, собянинские чиновники всё делали правильно. И оттого всё прекрасно в Москве. Борьбой с пандемией руководят мудрые управленцы, прекрасно разбирающиеся и в тонкостях вирусологии, и в любых иных вопросах. Именно они создали в столице передовую медицину, и отлаженную систему здравоохранения.

Казалось бы – болей себе на здоровье. Но – нет. Неблагодарное московское население мается дурью и чуть что – норовит в гроб сигануть, лишь бы городничего позлить. А он-то – совсем невиноватый, нет!

В общем, с этим новым знанием жить стало легче, а умирать, выхаркивая остатки лёгких, – веселей. Согласитесь, ведь даже как-то спокойнее теперь помирать с этим научным откровением Сергея Собянина. И устранить сверхсмертность от CoVID-19 намного проще. Достаточно запретить само лечение – и штрафы-штрафы-штрафы за каждый чих.

Как думаете, поможет?