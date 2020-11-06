 

Ермак: Мы никогда не остановимся в вопросе прекращения войны, но пути к этому прекращению могут быть разными

06.11.2020, 7:05, Новости дня

Украина и дальше будет прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, но “пути к этому прекращению” могут быть разными. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы “VIP с Натальей Мосейчук”, которая вышла 5 ноября на канале “1+1”.

“Президент и я говорили, что не собираемся тратить годы, чтобы сделать то, что сегодня мы имеем целью: прекратить войну. Мы никогда не остановимся по поводу прекращения войны, но пути к этому прекращению могут быть разными. Сегодня мы идем путем, о котором открыто говорим: продолжаются переговоры в нормандском формате, в минской трехсторонней контактной группе и так далее. То есть есть дипломатический путь, который мы используем”, – сказал Ермак.

По словам главы ОПУ, он “считает ошибкой в XXI веке даже разговоры о том, чтобы отказаться от своих территорий”.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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