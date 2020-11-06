Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 ноября 2020 года
06.11.2020, 5:43, Разное
Несмотря на то, что наиболее напряженная ситуация сохраняется в Москве, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что не намерен вводить в городе жесткий карантин, подобный тому, что был весной. В эфире одного из федеральных телеканалов он заверил, что система здравоохранения справляется с текущими задачами.
Однако в других регионах России дела обстоят хуже. Во время консилиума по вопросам COVID-19 эксперт по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина заявила, что отечественная система здравоохранения испытывает перегрузку. По словам Драпкиной, стране ощутимо не хватает врачей, занимающихся лечением больных коронавирусом.
Также в Минздраве назвали основной и самый частый симптом заражения коронавирусом в России сегодня. По мнению экспертов, чаще всего у пациентов наблюдается повышенная температура тела – около 37,5 градусов. При этом кашель встречается менее чем у половины заболевших.
Коронавирус в Москве
- Заболели –
450 436
- Умерли –
7 071
- Выздоровели –
329 201
Коронавирус в России
- Заболели –
1 712 858
- Умерли –
29 509
- Выздоровели –
1 279 169
Коронавирус в мире
- Заболели –
48 090 690
- Умерли –
1 225 202
- Выздоровели –
31 889 030
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