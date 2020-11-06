Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 ноября 2020 года

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06.11.2020, 5:43, Разное

Несмотря на то, что наиболее напряженная ситуация сохраняется в Москве, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что не намерен вводить в городе жесткий карантин, подобный тому, что был весной. В эфире одного из федеральных телеканалов он заверил, что система здравоохранения справляется с текущими задачами.

Однако в других регионах России дела обстоят хуже. Во время консилиума по вопросам COVID-19 эксперт по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина заявила, что отечественная система здравоохранения испытывает перегрузку. По словам Драпкиной, стране ощутимо не хватает врачей, занимающихся лечением больных коронавирусом.

Также в Минздраве назвали основной и самый частый симптом заражения коронавирусом в России сегодня. По мнению экспертов, чаще всего у пациентов наблюдается повышенная температура тела – около 37,5 градусов. При этом кашель встречается менее чем у половины заболевших.

Коронавирус в Москве

  • Заболели –
    450 436
  • Умерли –
    7 071
  • Выздоровели –
    329 201

Коронавирус в России

  • Заболели –
    1 712 858
  • Умерли –
    29 509
  • Выздоровели –
    1 279 169

Коронавирус в мире

  • Заболели –
    48 090 690
  • Умерли –
    1 225 202
  • Выздоровели –
    31 889 030


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