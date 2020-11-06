Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 ноября 2020 года

06.11.2020, 5:43, Разное

Несмотря на то, что наиболее напряженная ситуация сохраняется в Москве, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что не намерен вводить в городе жесткий карантин, подобный тому, что был весной. В эфире одного из федеральных телеканалов он заверил, что система здравоохранения справляется с текущими задачами.

Однако в других регионах России дела обстоят хуже. Во время консилиума по вопросам COVID-19 эксперт по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина заявила, что отечественная система здравоохранения испытывает перегрузку. По словам Драпкиной, стране ощутимо не хватает врачей, занимающихся лечением больных коронавирусом.

Также в Минздраве назвали основной и самый частый симптом заражения коронавирусом в России сегодня. По мнению экспертов, чаще всего у пациентов наблюдается повышенная температура тела – около 37,5 градусов. При этом кашель встречается менее чем у половины заболевших.

Коронавирус в Москве

Заболели –

450 436

450 436 Умерли –

7 071

7 071 Выздоровели –

329 201

Коронавирус в России

Заболели –

1 712 858

1 712 858 Умерли –

29 509

29 509 Выздоровели –

1 279 169

Коронавирус в мире