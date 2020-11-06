Мнение: Письмо: “Качания головой на его попытки контакта”

06.11.2020, 5:35, Разное

Выяснилось, что даже кукол из ФС большинство оценивают так, будто выбирают – взять себе или не брать.

Этот бесит, не нужен такой, нет, а вот тот ничего, годный, хотя сначала не нравился, а этот ах, ну такой классный, очень сгодился бы.

Особенно девушки про мужских персонажей. Наверное, если бы мужчины про кукол-девочек говорили, тоже так же бы приценивались: вдул или не вдул бы.

Народ, вы чего? Зачем вы им сдались, даже если бы они были не из резины? Зачем примерять на себя?

Вот посмотрите, как вы выглядите. У автора, конечно, все совсем плохо, но некоторые уже на полпути.

Сами разбирайте это письмо.

solesolemiomio

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Очень надеюсь попасть на разбор.

Мне 34, замужем не была, детей нет.

Пару месяцев назад записалась на курс по самообороне. Курс авторский, рассчитан на полгода, специально для новичков.

Автор и ведущий курса М. На всех занятиях смотрела на него очень внимательно. И в какой-то момент заметила, что он как будто замедляет на мне взгляд. А на одном занятии при перемещении по залу мы все время оказывались рядом. Мне стало неловко, потому что я подумала, что он мои взгляды и эти сближения мог неверно понять. А у него кольцо на руке.

Потом было пару занятий с уклоном на телесную терапию, где мы много касались друг друга. Меня не покидало чувство неловкости и я все время смущенно улыбалась, если мы касались друг друга с ним. Может быть он уже тогда мне нравился, а я совсем этого не опознавала. Но тогда я ощущала только неловкость.

Потом были общие посиделки в выходные. Я опоздала и пока думала, куда бы сесть, он уже принес мне стул и продолжительно на меня посмотрел. Потом заметила, что он часто обращается ко мне по имени. Например, когда все расходились, обязательно скажет “Пока, А.”. Во время занятий мог через весь зал крикнуть “Молодец А!”.

И кольцо с руки снял. На следующих занятиях часто подходил, брал мои руки, прикладывал к себе, показывая, как двигаются его мышцы в определенных элементах. Вот тут я начала думать о нем.

До занятий и после пытался поговорить о чем-нибудь отвлеченном, голос был очень мягким, вкрадчивым. А я чаще всего отмалчивалась, или отвечала односложно.

На одном из занятий, когда он опять хотел подойти, спросил “А. тебе помочь сделать этот элемент?” Подумала, что у меня не получится и покачала головой. Потом он снова звал меня делать элементы, я снова подумала, что они у меня не выйдут, а все смотрят, и лишь покачала головой.

На следующих занятиях он был раздражен. Это заметили и остальные. И со мной разговаривал более порывисто. Если я оказывалась в его части зала, переходил в другую. Но во время занятий все же подходил пару раз, брал за руки, объяснял элементы. После занятий, когда я пыталась поговорить, ответил кратко и быстро ушел.

Я вспомнила, все мои качания головой на его попытки контакта. А еще мои ответы вне занятий звучали сверху.

Написала в приват и пригласила на кофе. Он удивился, переспросил с какой целью. Я сказала, что с никакой. Согласился. Но когда стали уточнять детали, я снова стала отвечать кратко, в стиле “это тебе больше нужно”, хотя сама позвала. Только теперь понимаю.

До встречи у нас было еще одно занятие. Где он при всех спросил меня поеду ли я на общую вылазку на природу, а я ответила лишь “Нее”.

До встречи больше не общались не списывались. Все прошло плохо. От кофе он сразу отказался, жестом дав понять, что сам купит себе чай. Сначала было похоже на собеседование на работу, а потом на допрос. Он был вежлив, много спрашивал. Я тупила с вопросами, ответами. Были неловкие паузы. Он пришел после трены, вероятно уставший и голодный, пил один только чай, пару раз порывался снять жилетку, но потом останавливал себя. Вероятно ему было жарко и некомфортно. Встреча длилась часа два. Он неоднократно зевал. Это все я вспоминаю постфактум. А меня в моменте видимо накрыло из-за неотрефлексированной значимости. Только и хотелось смотреть в его глаза.

Потом тишина, от него не ответа ни привета. На следующем занятии он меня избегал, как мне теперь кажется. После занятий я при всех спросила, получилось ли сходить в боулинг. Они с другой девушкой с курса хотели и он звал всех присоединиться. Сказал, что никто не собрался, так что нет. Сказала, что если соберутся еще, то я бы с радостью присоединилась.

На другом занятии тоже отстранялся.

Потом были общие посиделки у другой группы курса. Всем можно было прийти, но не обязательно. С моей группы была только я. При встрече приобнял. Весь вечер на меня почти не смотрел, я на него поглядывала, но там к счастью были интересные беседы, не залипала (надеюсь). В конце вечера он громко спросил у той девушки, что там насчет боулинга. Ехали домой на такси вместе с ним, и еще парой человек. Играла музыка, которая ему нравится, он громко подпевал, часто оборачивался и улыбался. Похоже я уже набиваю шкатулку.

После последнего занятия, он задержался. Я подождала его. Спросила не против ли, если пройдусь с ним. Нам в одну сторону, как выяснилось на прошлом вечере. Сказал, что не против. Прошлись. Говорили о разном. Я снова в основном любовалась его глазами, хоть и старалась поддерживать беседу. В конце упомянул о жене, уточнил, что бывшей, и что не любит дарить подарки просто потому что обязан. Видимо не замечаю ждуна и попрошайку в своем поведении. В конце поблагодарил за прогулку, приобнял и резко ушел.

И вот тут я поняла, что уже натянула на него колпачок Стесняши, а на себя корону Победительницы и гоняюсь за человеком, который если и имел начальный интерес, то сейчас уже точно нет. Разговоры со мной унылые из-за плохой рефлексии и отсутствия спонтанности, фокуса на себе. И было много ответов сверху, да еще в присутствии других. В общем понятно, что я все испортила.

Мне нравится курс и М. крутой тренер, хотелось бы закончить. Но еще три месяца. За свое последнее поведение неловко: не хочу быть душной липучкой. Но получается, что я дважды проявила инициативу на сближение в уже закрытые ворота, и он дал понять, что ничего не хочет. И мне кажется, что он теперь все мои взгляды и даже вопросы по теме занятий будет воспринимать иначе. Совсем на него не смотреть и ничего не спрашивать странно и глупо, это же занятия. Да и он мне теперь нравится не только как тренер, и не уверена, что буду смотреть и звучать буднично, и ему это очевидно. Надеюсь, что хотя бы не стало очевидно другим.

Не знаю как поступить дальше, чтобы нормально выйти из этой ситуации.

Спасибо!