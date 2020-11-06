Le Temps – даже если Байден окажется президентом, выборы для него стали «моральным поражением»

06.11.2020, 5:30, Новости дня

Итоги президентских выборов в США по-прежнему не определены, однако уже понятно, что кандидат от демократов Джо Байден так и не сумел подать себя в качестве «очевидной альтернативы» Дональду Трампу и разгромить его, пишет Le Temps. Как констатирует издание, «трампизм» оказался гораздо более долговечным явлением, чем казалось раньше, и сторонникам «приличной» политики по всему миру придётся задуматься над тем, как с этим жить.



Reuters

Борьба на нынешних президентских выборах в США оказалась настолько напряжённой, что имя победителя неизвестно до сих пор, пишет швейцарская Le Temps в редакционной статье. Вместе с тем, одно понятно уже сейчас — даже если президентом станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, он окажется проигравшим, а вместе с ним — и «многие из нас», полагают журналисты издания.

То, что «четыре года безумия», финальным аккордом которых стала эпидемия, погубившая в Соединённых Штатах более 230 тыс. человек, так и не заставили как минимум половину американцев изменить отношение к своему президенту, — это настоящий «ужас», подчёркивается в материале. «Победа, которую рассчитывали одержать Джо Байден и его лагерь во вторник, должна была воплотиться в виде волны. Она должна была стать не только политическим, но и моральным триумфом. Но ничего этого не было», — пишет Le Temps.

Возникший из ниоткуда в 2016 году «трампизм» казался тогда «историческим недоразумением», обусловленным тем, что крупное меньшинство избирателей, убеждённых в том, что элиты их не понимают, решили поддержать условно «протестного» кандидата, напоминает издание. «И между тем, мы наблюдаем, что это движение выросло до статуса долговечного феномена. На него по-прежнему существует спрос среди избирателей, несмотря на то — а быть может, как раз из-за того — что оно выступает в качестве силы, предназначенной не для высказывания предложений, а для выражения гнева», — отмечается в статье Le Temps. Эта сила «питается хаосом и неразберихой, которые сама же и сеет», и пандемия ей в этом не только не помеха, а даже, возможно, подспорье, считает редакция газеты.

Когда за этой «бурей» наблюдаешь издалека, может показаться, что она тебе нипочём, но это отнюдь не так — ведь даже если противник нынешнего президента одержит победу, возвращения к «нормальной жизни» можно уже не ждать, предупреждает Le Temps. Чтобы выполнить предвыборные обещания, Байдену придётся не только пойти против упомянутых политических сил, но и бороться против сената, где большинство сохранят республиканцы, которые на каждом шагу будут ему мешать, пишет газета. США будут в ближайшее время так поглощены внутренними распрями, что вряд ли смогут восстановить свой «былой ореол», полагают журналисты издания.

Если же победителем окажется Трамп, он перейдёт от расшатывания международных организаций, которым он занимался минувшие четыре года, к их откровенному «разрушению» — и, «легитимизировав все крайности», ещё больше ослабит другие демократические страны, уверена редакция. Под таким руководством Америка спровоцирует «потрясения по всему миру», убеждены швейцарские журналисты.

«Итак, моральное поражение Джо Байдена означает, что сторонники приличной и мирной политики в других странах мира должны проявить активность, — пишет Le Temps. — Нам придётся поразмыслить над тем, почему так вышло, честно ответить себе на этот вопрос и извлечь уроки для наших собственных политических обстоятельств. А кроме того — подготовиться к битве, которая окажется более долгой, чем мы надеялись».