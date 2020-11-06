 

Вести – Киев выдавал еврейских жертв нацизма за украинцев

06.11.2020, 5:30, Новости дня

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обнаружил, что в администрациях Киева и Львова использовали фотографию отправки евреев в лагеря смерти нацистской Германии в качестве примера выселения этнических украинцев из Польши. Как пишут «Вести», ранее эту же фотографию опубликовали в школьном учебнике истории Украины для 11 класса в качестве доказательства выселения украинцев.


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Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, ранее обнаруживший, что в школьном учебнике истории Украины для 11 класса фотография отправки евреев в лагеря смерти нацистской Германии преподносится как выселение этнических украинцев из Польши, снова обнаружил ошибочное использование этой фотографии. Как передают «Вести», об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Подольская районная администрация Киева тоже считает, что фото депортации польских евреев в лагерь смерти можно использовать как фото выселения украинцев», — отметил Долинский.

По его словам, Львовская обладминистрация также использовала фотографию депортации польских евреев в лагерь смерти в качестве иллюстрации выселения украинцев из Польши во время операции «Висла».

Кроме того, в конце октября Долинский обнаружил ошибочное использование данной фотографии информационным агентством Министерства обороны «АрмияИнформ» и посольством Украины в Соединённых Штатах Америки.



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