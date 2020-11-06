Fox News – в день выборов Америка едва не превратилась в однопартийную диктатуру

06.11.2020, 5:30, Новости дня

Тот факт, что определять победителя президентских выборов 2020 года теперь будут юристы, а не избиратели, подрывает доверие американцев к власти, однако самого худшего исхода Америке удалось избежать, рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, если бы демократам удалось заполучить и Белый дом, и сенат, они навсегда установили бы в США однопартийный режим с тотальным контролем над населением.

Во многих смыслах то, что произошло минувшей ночью, было хуже всего для этой страны, для наших детей и внуков, для нашего будущего. Решение об исходе наших президентских выборов, по праву принадлежащее избирателям, забрали у избирателей, и теперь всё в руках юристов, судов, а также крайне ангажированных и явно коррумпированных бюрократов в больших городах.

Итак, что бы за этим ни последовало, это трагедия. Многие американцы уже никогда не примут результаты президентских выборов. Сегодня вечером эта история, конечно же, продолжается, и, куда бы она ни завела, мы будем следить за ней так честно, как только сможем.

Но сначала мы хотим признать хорошую новость. Верьте или не верьте, вне зависимости от всех остальных событий, хорошая новость есть. Америка остаётся. Она до сих пор здесь. Это первое и самое важное. И это не было предрешено, мы её почти потеряли.

Демократы говорили нам, что хотят победить Дональда Трампа. Ради этого они потратили больше денег, чем кто-либо на каких-либо выборах за всю историю. Но происходило нечто гораздо большее. Не для того демократы задействовали всю мощь IT-гигантов и класса миллиардеров, чтобы всего лишь сделать Джо Байдена президентом. Нет. Настоящей их целью был полный контроль над всем. Больше никакой демократии, никакого инакомыслия, бессрочное повиновение со стороны нас, остальных. И они были шокирующе близки к этой цели!

Если бы прошлой ночью демократы заполучили и Белый дом, и сенат, то стране — такой, какой мы её знаем — пришёл бы конец. Не потому, что у демократов плохие идеи, хотя это так. А потому что демократы планировали ввести в нашей стране совершенно новую систему. Не повестку дня, а систему. Пользуясь ничем не сдерживаемой властью, левые твёрдо намеревались упразднить традиционные американские противовесы в системе управления. Вместе с конституцией и Биллем о правах, ограничивающими их власть.

Мы не преувеличиваем. Партия Джо Байдена планировала превратить наш самый высокий суд в политическое оружие для отстаивания узкопартийных интересов. Они сами это признали: они писали журнальные статьи о том, как они собираются это сделать. Затем они планировали заполнить своими людьми конгресс США, законодательную ветвь власти, путём добавления новых штатов. Только ради мест в сенате. И это тоже не наши домыслы. Они и в этом признались. А потом они планировали доукомплектовать сам электорат. Большей порчи демократии невозможно себе представить! Мгновенно добавить в список избирателей 20 миллионов иностранных граждан — такова была их повестка дня.

Как что-либо из этого пошло бы на пользу Соединённым Штатам Америки? Ну, они никогда и не утверждали, что это пойдёт на пользу. Их целью никогда не было сделать эту страну лучше. Целью было создать постоянное большинство для демократов, однопартийное государство с полным контролем над населением. Никогда ещё в нашей истории ни одна из основных политических партий не предлагала более радикальной повестки дня.

Они мало говорили об этом — и на то, конечно же, есть причина. Они не хотели вас пугать. Но это было совершенно реально. И прошлой ночью это едва не произошло. Мы все должны быть глубоко благодарны за то, что этого не случилось. Мы говорим вам об этом, потому что хотим внести ясность касательно ставок в этой игре. Речь идёт не о мнениях и об их различиях, речь идёт не о политическом курсе. Речь идёт о системе, при которой мы все живём, о системе управления этой страной. Вот что на кону. Не забывайте об этом, наблюдая за дальнейшими событиями.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2020 года.