Мнение: Украина по заветам Навального

06.11.2020, 5:20, Разное

История, которая разворачивается в эти дни на Украине (а там сейчас натуральный конституционный кризис), тоже крайне показательна и, главное, должна быть по определению очень интересна для нас, а особенно – для поклонников Навального. Тем забавнее, что наши придворные «эксперты» во главе с Соловьевыми-киселевыми, которые обычно день и ночь галдят о любом чихе на Украине, теперь стараются об истинных причинах кризиса вообще никак не упоминать.

Там ведь Зеленский взялся вдруг разгонять Конституционный суд, требует уволить разом всех судей до единого (!) – а ведь никаких полномочий для этого у него нет. Его за это гневно осуждает Соловьев – забывая упомянуть, что наш предусмотрительный дядя Вова… как раз буквально в прошлом месяце такие полномочия себе оформил через послушную Госдуму, то есть буквально получил право своими указами отстранять судей КС России от исполнения обязанностей! А озаботился наш этим еще гораздо раньше – вписав соответствующие изменения в свою ПОПРАВКУ в Конституцию (вы еще не забыли, что «Поправка», за которую мы все (я нет) «голосовали» в июле, была только одна, только очень длинная?)

Словом, Зеленский полез поперек батьки в пекло, ничего себе не оформив – так, чисто нахрапом. Но в чем там сыр-бор? Ситуацию толково описывают в русской службе БиБиСи:

«На днях Конституционный суд фактически парализовал систему электронного декларирования, чем вызвал резкую реакцию западных партнеров Украины. Киеву пригрозили сворачиванием финансового сотрудничества и намекнули на возможность отмены безвизового режима с ЕС».

А что такое электронное декларирование?

«Систему электронного декларирования запустили на Украине в 2016 году. По этой системе тысячам чиновников, правоохранителей, депутатов и судей нужно было ежегодно и крайне подробно отчитываться не только о своем благосостоянии и материальном положении членов своих семей, но и, например, указывать сумму имеющихся у них наличных денег». Причем «Для сбора и проверки деклараций был создан специальный орган – Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). В этом году заработал специальный суд, уполномоченный рассматривать дела о коррупционных правонарушениях. В Уголовный кодекс Украины была внесена статья “Незаконное обогащение”, по которой обладание незадекларированными средствами или имуществом могло привести чиновника в тюрьму на срок до двух лет».

Вот на это всё великолепие КС и «покусился», что так разъярило доселе довольно мирного и кроткого Зеленского. Чем там дело кончится – неясно, похоже, у «клоуна» выйдет облом: прочие политические силы не дают своего согласия, в его партии «Слуга народа» тоже разброд и шатание, а Зеленский за полтора года «при власти», похоже, так и не обзавелся главным отличием реального политического лидера от просто «популярного человека» – у него до сих пор нет собственной силовой структуры.

Но конкретные внутриукраинские заморочки были бы не так интересны – в конце концов, не о русском же языке стоит вопрос; однако нынешнее «яблоко раздора», это самое «электронное декларирование», имеет к нам тоже прямое отношение. Это ведь, не много не мало, едва ли не ключевое требование Навального! Тот самый пресловутый «контроль соответствия расходов и доходов» чиновников. О чем 99% всех знаменитых видосов ФБК Навального? Ровно об этом: у какого-то чиновника зарплата 12 млн. рублей в год – а замок он себе выстроил за несколько миллиардов. Навальный не раз прямо заявлял, что если б в России были законы, вводящие этот самый контроль соответствия доходов и расходов госслужащих – тогда б и заплясали у нас лес и горы, а до «прекрасной России будущего» было бы рукой подать.

И вот мы видим, что, оказывается, все о чем мечтал Навальный, на Украине уже реализовано, причем давно – уже 4 года как. Есть и декларации, и специальный орган «по борьбе с коррупцией» (ФАПК), и специальная статья Уголовном кодексе Украины… При Порошенко еще ввели.

Вот что должно быть интересно! Как там стало на Украине? Победили коррупцию? Или нет? А если нет – то почему? Вроде бы, по всем отзывам самих украинцев, на Украине даже с «электронным декларированием» с коррупцией всё в порядке – как в России, если не хуже. Интересно было бы понять, в чем «затык». И если «главный рецепт» Навального не работает – то что ж тогда БУДЕТ работать?! Надо ж ведь тогда всю концепцию пересматривать! Учиться на ошибках соседей, благо, они раньше начали.

Только, похоже, никому не интересно на самом деле. Спим под кепкой, видим сны. В крайнем случае готовы посмотреть на бодания Зеленского с конституционными судьями – смешно.