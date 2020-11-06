 

Нарышкин назвал «уткой» публикации о роли СВР в деле Сафронова

06.11.2020, 5:15, Новости дня

СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге, сообщил глава ведомства Сергей Нарышкин.

В интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву Нарышкин подчеркнул, что «это сообщил кто-то из журналистов», со стороны СВР «этот факт не был заявлен и озвучен». Нарышкин считает это журналистской «уткой», передает РИА «Новости».

Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Газета «Коммерсант» в июле утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Пенсионерам указали на малоизвестные льготы

29.07 / В AnTuTu появился смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus

18.09 / В Запорожье BMW врезался в билборд и загорелся. Три человека погибли, есть пострадавшие

14.10 / Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой

21.07 / За несколько месяцев население Украины сократилось почти на 117 тыс. человек

25.06 / МИД предостерег США от нарушения акта Россия-НАТО

22.10 / Россия решила выступить против резолюции США по Сирии

27.07 / Кузнецова отреагировала на фильм Собчак об избиении детей в монастыре на Урале

02.07 / Спасти от слепоты могут новые глазные капли

17.09 / Guardian – почти четверть молодых американцев считают холокост мифом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска