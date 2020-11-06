Нарышкин назвал «уткой» публикации о роли СВР в деле Сафронова

06.11.2020, 5:15, Новости дня

СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге, сообщил глава ведомства Сергей Нарышкин.

В интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву Нарышкин подчеркнул, что «это сообщил кто-то из журналистов», со стороны СВР «этот факт не был заявлен и озвучен». Нарышкин считает это журналистской «уткой», передает РИА «Новости».

Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Газета «Коммерсант» в июле утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.