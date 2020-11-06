 

ГА ООН по инициативе РФ предложила считать 8–9 мая днями памяти жертв войны

06.11.2020, 5:15, Новости дня

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, которая предлагает отмечать 8 и 9 мая как дни памяти всех жертв Второй мировой войны.

Резолюция одобрена консенсусом без голосования. В ней предлагается всем странам ООН, организациям и частным лицам «соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны». Председателю ГА предлагается 1 декабря провести «специальное торжественное заседание» ассамблеи «в память обо всех жертвах войны», передает ТАСС.

В документе сказано, что ГА ООН ссылается на свою же резолюцию, принятую в 2004 году, провозглашающую 8 и 9 мая днями памяти и примирения. В той резолюции ГА ООН, признавая, что страны могут иметь свои дни празднования победы в войне, предложила ежегодно отмечать как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны 8 и/или 9 мая, передает РИА «Новости».

Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что война «обернулась огромной трагедией для народов всего мира», а «угроза основополагающим принципам цивилизации была устранена ценой колоссальных совместных усилий и тяжких потерь». Кузьмин отметил, что в последние годы ГА проводила торжественные заседания в память о войне в мае, но коронавирус помешал сделать это в 2020 году. РФ предложила созвать такое заседание в декабре.



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