Мнение: Опасная делегитимизация избирательного процесса

06.11.2020, 5:10, Разное

Это просто прекрасно.

Facebook закрывает группу сторонников Трампа, организующих митинги против “украденных '' выборов

Facebook в четверг закрыл группу сторонников Трампа, организующую протесты против подсчета голосов, заявив, что это используется для делегитимации избирательного процесса и включает «тревожные» призывы к насилию.

Группе под названием «Stop the Steal» было всего несколько дней, но к моменту ее удаления за нарушение политики Facebook она превысила 300 000 участников.

Социальная сеть действовала на фоне того, что через два дня после голосования во вторник в штатах на полях сражений продолжается подсчет бюллетеней, и демократ Джо Байден уверен, что перехватит пост президента у действующего Дональда Трампа.

«В соответствии с исключительными мерами, которые мы принимаем в этот период повышенной напряженности, мы удалили группу «Остановить кражу», которая создавала реальные события», – сказал Facebook в ответ на запрос AFP.

«Группа была организована вокруг делегитимации избирательного процесса, и мы видели тревожные призывы к насилию со стороны некоторых членов группы».

«Остановить воровство» призывало «встать на ноги», чтобы защитить то, что он называет «честностью» голосования, по сообщению Washington Post, и поощряло пожертвования, чтобы помочь отправить сторонников в такие штаты, где происходят боевые действия, такие как Джорджия и Пенсильвания.

Некоторые из комментариев предупреждали, что они «находятся на грани гражданской войны», и спрашивали сторонников, как они собираются «свергнуть правительство», сообщает The Post.

Со дня выборов президент неоднократно публиковал твиты, призывающие прекратить подсчет бюллетеней, и без доказательств утверждал, что были подтасованы результаты голосования.

Twitter замаскировал эти подстрекательские посты уведомлениями, в которых говорилось, что утверждения вводят в заблуждение.

Facebook и Twitter изо всех сил пытаются предотвратить использование своих платформ для распространения ложных заявлений о честности голосования или подсчета бюллетеней.

Платформы обязались усилить проверку ложной информации о выборах, включая преждевременные заявления о победе, стремясь избежать повторения манипуляций в 2016 году. Отдельно Facebook заявила, что реализовала свою политику запрета политической рекламы после закрытия опросов.

Представитель Facebook сказал, что целью было «уменьшить вероятность путаницы или злоупотреблений» и что запрет, вероятно, продлится около недели.

https://www.timesofisrael.com/facebook-shuts-down-pro-trump-group-organizing-rallies-against-stolen-election/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter – цинк

Все поняли?

Если люди собираются в группу, чтобы оспорить итоги выборов, то они создают угрозу и делегитимизируют голосование. И это собрание надо закрыть, чтобы не легитимизировать выборы. Если вы призываете встать и выйти на улицу, чтобы защитить итоги выборов, вы опасно делегитимизируете избирательный процесс. В особенности, если вы хотите поехать куда-то для участия в митингах. И вам закроют рот, пока что на недельку, чтобы уменьшить вероятность путаницы и злоупотреблений.

Запомните это на будущее. Схема предельно универсальна.

Более чудесных выборов в США было бы трудно представить.

Такое самозаголение во всех аспектах. Такая она теперь – "страна свободы".