 

Украинские делегаты в ОБСЕ показали, как боевики атакуют украинских военных при помощи беспилотников

06.11.2020, 5:00, Новости дня

Боевики на Донбассе используют беспилотники для атак на украинских военнослужащих, а также с целью создать возгорания перед позициями Вооруженных сил Украины. Об этом украинские делегаты рассказали в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в Вене, сообщало агентство “Укринформ”.

В распоряжении представителей Украины были соответствующие схемы.

Так, 28 октября около 15.00 перед позициями ВСУ в районе Чермалыка Донецкой области боевики при помощи беспилотного летательного аппарата сбросили восемь зажигательных зарядов. Украинские делегаты подчеркнули, что с учетом направления ветра в указанном районе на тот момент эта провокация была совершена с целью создания очагов пожаров перед позициями ВСУ.

Вечером 29 октября боевики использовали беспилотник для сброса гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных, в результате чего один из бойцов получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован.

По словам представителей Украины, такие действия представителей незаконных вооруженных формирований сопровождались провокационными обстрелами из стрелкового оружия и гранатометов, чтобы спровоцировать украинских военных на ответный огонь.

Всего в период с 21-го по 31 октября пророссийскими боевиками было совершено 35 обстрелов с применением стрелкового оружия, гранатометов, минометов и снайперского оружия, отметили представители украинской стороны.

Они также напомнили, что использование беспилотных летательных аппаратов на линии разграничения является нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, принятых в рамках трехсторонней контактной группы 22 июля.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. 29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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