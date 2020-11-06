Рада приняла госбюджет в первом чтении, истек срок полномочий Лукашенко. Главное за день

06.11.2020, 5:00, Новости дня

Очередной рекорд по коронавирусу в Украине

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека.

Истек срок полномочий Лукашенко

5 ноября истекает срок полномочий Александра Лукашенко в качестве президента Беларуси, поэтому сегодня он окончательно теряет свою легитимность, заявила оппозиционерка Светлана Тихановская. Она выступила за расширение санкций против белорусских чиновников, поддерживающих Лукашенко.

План совместных шагов по Донбассу

Украина подготовила “План совместных шагов” для трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. В нем Киев предусмотрел завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет, отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит “Нормандской четверки” должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

В Кремле заявили, что план не соответствует Минским соглашениям.

Рада приняла госбюджет в первом чтении

Верховная Рада Украины 5 ноября приняла за основу и в целом проект постановления №4000-П “О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2021 год”. Это означает принятие в первом чтении законопроекта о государственном бюджете на 2021 год.

Свободную экономическую зону могут создать не только на Донбассе

Свободную экономическую зону могут создать не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Какая это будет область, пока неизвестно.