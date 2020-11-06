В Париже запретят доставку еды и работу ресторанов навынос в ночное время

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06.11.2020, 5:00, Новости дня

В Париже запретят работу сервисов по доставке еды и напитков и работу заведений навынос с 22.00 до 6.00. Об этом пишет Reuters.

Запрет будет действовать с пятницы, 6 ноября.

Также будут запрещены продажа и употребление алкоголя в общественных местах.

Префектура заявила, что ночью многие клиенты, а также курьеры собираются вместе, несмотря на необходимость ограничить социальное взаимодействие. Источник агентства в правительстве Франции сообщил, что в Париже были “подпольные вечеринки, рейвы, частные ужины”, поэтому было решено ввести более строгие меры.

За прошлые сутки во Франции подтвердили рекордные 58 046 случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Франция занимает пятое место в мире по распространению COVID-19: в стране подтверждено 1 млн 649 тыс. случаев заболевания, 39 тыс. человек умерли, 129,8 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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