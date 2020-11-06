Мнение: Ведьмин студень

06.11.2020, 4:40, Разное

В Дании принято решение об уничтожении всех норок на фермах на территории страны. Основание – мутировавший ковид передается теперь от норок к человеку. Появляется информация о том, что и с домашней птицей не все так просто – возможен вариант, что и она будет подлежать уничтожению, так как ковид – это какая-то мегаболезнь, которая косит и выжирает все на своем пути. Своеобразный "ведьмин студень" из "Пикника на обочине".

Это достаточно серьезно. Вошедшие в раж террора власти очевидно уничтожают экономическую базу самостоятельности людей. В концлагерь со своими вещами не принимают. Заключенный должен быть нищ, гол, бос и запуган. Тогда он станет образцовым заключенным. Эталонным.

Не исключено, что российские власти с готовностью подхватят инициативу европейцев. Уничтожение поголовья птиц в сельских домохозяйствах автоматически лишит миллионы людей либо источника существования, либо источника выживания. Что должно сделать их более покорными. Во всяком случае, власть вполне может предполагать такого рода сценарий.

Террор – так террор. Пока что в России до подобного зверства еще не дошли, но если вспомнить птичий и свиной гриппы, то ничего невозможного для российской власти не существует. Если что-то сломать или уничтожить – тут она вполне на уровне.