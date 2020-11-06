Томский судья ни разу не упомянул фамилию Навального

06.11.2020, 4:25, Разное

…в постановлении об отказе в возбуждении дела об отравлении политика.

Судья Кировского райсуда Томска Алексей Карпов ни разу не упомянул фамилию политика Алексея Навального в постановлении, которое признает законным отказ в возбуждении дела об отравлении оппозиционера. Документ политик опубликовал в своем блоге.

В постановлении Навального называют «лицом, претендующим на роль потерпевшего». При этом имя юриста Вячеслава Гимади, который формально выступает заявителем, в документе указано.

Глава правозащитной организации «Апология протеста» Алексей Глухов сообщил «Медиазоне», что это постановление «необычное». Юрист отметил, что в подобных документах должно указываться имя человека, против которого совершили возможное преступление, а самого его нужно привлечь к судебному разбирательству.

«Разумеется, при рассмотрении жалобы должна быть писана вся картина: в отношении кого подано заявление, кто свершил предполагаемое противоправное деяние. Разумеется, там должна быть фамилия. Не бывает материалов судебной проверки в отношении неустановленного потерпевшего», — сказал Глухов.

Он отметил, что «безымянных» постановлений в своей практике не встречал. Глухов не исключил, что фамилию в документе могли не указать специально.

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Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда политика после переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите», Навальный был в коме. Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию.

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) подтвердила наличие следов боевого яда семейства «Новичок» в биоматериалах Навального. Результаты анализа проб показали, что политик подвергся воздействию вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы. При этом конкретный яд, найденный в организме политика, не обозначен в списке запрещенных веществ ОЗХО. МИД РФ сообщил, что из закрытого техдоклада организации по отравлению Навального изъяты «ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ».