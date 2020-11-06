 

Google и Apple уйдут с российского рынка в случае законодательного ограничения комиссий

06.11.2020, 4:20, Новости дня

Представители российской ИТ-отрасли выступили против законодательных нововведений в РФ. Они, по их мнению, могут привести к уходу с отечественного рынка крупнейших магазинов приложений Google и Apple.

Как известно, оба гиганта интернет-торговли требуют от разработчиков уплаты комиссионных, размер которых достигает 30%. Этот факт уже стал предметом горячих обсуждений и возмущения представителей бизнеса во многих странах. В РФ же по предложению Федота Тумусова написан законопроект, который предусматривает ограничение комиссий максимум до 20%.

Представители различных организаций, представляющих российский ИТ-бизнес, высказались против такой инициативы, так как они читают, что Google и Apple, скорее всего, просто прекратят работу на территории РФ.



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