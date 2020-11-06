Они в восторге – U.S. News & World Report о реакции России и Китая на сумбурные выборы в США

06.11.2020, 3:20, Новости дня

Противники США в лице РФ и Китая с восторгом восприняли неожиданный раскол американских избирателей, увидев в сумбурных выборах признак «врождённых недостатков» демократии, пишет U.S. News & World Report. Вместе с тем, как отмечает издание, союзники Вашингтона, напротив, пребывают в тревоге, размышляя о том, чем подобная политическая нестабильность чревата как для их собственных стран, так и для всего мира.



Reuters

Противники США фактически с восторгом восприняли неожиданный раскол американских избирателей на выборах, увидев в этой раздробленности как признак «врождённых недостатков» старейшей демократии мира, так и намёк на лицемерие принципа верховенства права в этой стране. Между тем, союзники Вашингтона пребывают в состоянии шока, опасаясь, что события в США могут негативно сказаться на мировой обстановке, пишет U.S. News & World Report.

Недруги Вашингтона почти моментально ухватились за выступление президента Дональда Трампа, в котором тот призвал прекратить считать голоса, сообщив, что его штаб собирается обжаловать предполагаемые случаи фальсификации голосов в Верховном суде. При этом несколько иностранных держав попытались ускоренными темпами распространить жалобы наблюдателей за выборами, полагающих, что американский лидер подрывает избирательный процесс в США.

«Уже сейчас ясно, что проверке на прочность подвергаются глубинные устои американской демократии, включая самый гордый лозунг её пропаганды — о господстве закона и порядка в стране», — написало по этому поводу российское новостное агентство ТАСС.

Что же касается Китая, то одно из подконтрольных Пекину изданий практически с восторгом объявило о крахе американской системы правительства.

«В прошлом неопределённым был результат выборов, в то время как избирательный процесс всегда оставался константой, — написала по этому поводу англоязычная The Global Times, которая зачастую выражает взгляды китайского правительства. — Споры, хаос и отказ признавать результаты выборов со стороны некоторых кандидатов — это явления, которые должны быть присущи развивающимся странам с политической нестабильностью, но уж точно не такой стране, как США».

«Однако всё изменилось: все эти явления произошли в США, и США больше не являются синонимом стабильного, цивилизованного и основанного на консенсусе общества», — подчёркивается в статье.

Между тем, китайский лидер Си Цзиньпин в своём выступлении на международной торговой выставке предложил осторожный путь развития диалога между двумя крупнейшими экономиками мира.

«Страны должны сотрудничать как партнёры, причём каждая из них должна нести на своих плечах ответственность», — отметил он, добавив, что крупные экономики не должны стремиться к одностороннему доминированию в ущерб другим державам.

Однако социальный и культурный раскол в США, как и их далеко идущие последствия, заметили не только РФ и Китай, но и союзники Вашингтона за рубежом.

«Соединённые Штаты разрывают себя на части», — написала по этому поводу французская Le Monde.

В то же время бывший редактор The Times Дэниел Финкельстейн прокомментировал выборы в США следующим образом: «Сегодня утром тяжело смотреть на нашего ближайшего союзника и не думать о том, что эта страна попала в беду — как и о том, что это значит для стран, которые со времён Второй мировой войны рассчитывают на США в плане лидерства и защиты. Нынешние политические разногласия — это численное выражение нарастающего культурного раскола».