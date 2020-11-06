«Виноваты белые!» — Daily Wire высмеял реакцию MSNBC на результаты выборов в США

06.11.2020, 3:20, Новости дня

Неожиданно много афроамериканцев и латиноамериканцев отдали свои голоса Трампу, а не Байдену. Однако, как передаёт Daily Wire, даже это не помешало левому телеканалу MSNBC объяснить все успехи Трампа симпатиями белых к сексизму, агрессии, коррупции и некомпетентности.

И это, конечно же, ещё не крайне-левая позиция, которую вы можете видеть на MSNBC. Их человек Джейсон Джонсон… Вот его реакция на тот факт, что цветные голосовали за Дональда Трампа. Фрагмент номер девять.

ДЖЕЙСОН ДЖОНСОН, политический аналитик, комментатор MSNBC: Мы смотрим на более низкие показатели среди латиноамериканцев… Байден получил меньше латиноамериканских голосов, чем ожидалось, меньше афроамериканских голосов, чем ожидалось. Но я считаю, нам надо помнить, что должно быть в центре внимания: всё дело в белых людях. Всё дело в белых людях, которые видели коррумпированного, агрессивного президента-сексиста, который неправильно управлялся со всей пандемией, убившей более 230 тысяч человек к дню выборов, и они сказали: «Я хочу ещё!».



Так что даже если бы каждый афроамериканец и каждый латиноамериканец вышел и сказал: «Мы будем поддерживать Джо Байдена!» — это не перевесило бы число белых, которых устраивает Трамп и его уменьшенная версия трампизма — (губернатор Флориды. — ИноТВ) Десантис, который также в ответе за подавление явки избирателей в штате, помешавшее афроамериканцам и латиноамериканцам проголосовать на выборах.



Что?! (Смех.) Латиноамериканцы шли голосовать… Да Трамп показал такие успехи в Майами-Дейд из-за тамошних избирателей латиноамериканского происхождения! Но всё дело в белых! Он просто не может сдержать свою ненависть к белым. Даже когда афроамериканцы и латиноамериканцы голосуют за Трампа, виноваты белые! Невероятно! Невероятно!

Дата выхода в эфир 05 ноября 2020 года.