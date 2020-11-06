Мнение: Новости дня – 05.11. Выборы в США, конфликт на Украине и др.

06.11.2020, 3:10, Разное

Сегодня – супермощный выпуск! Оттянулся на полную, поправил звук – но постарался сделать так, чтобы можно было слушать ровно то, что хочется, за счет навигации.

Данный выпуск – по новым правилам. Во-первых, в начале идет – коротенько, минуток на 8 – дайджест тех новостей, которые рассматриваются в выпуске. А потом – уже подробно, с чувством и с толком, используя инсайды и домыслы, разбираем каждую из упомянутых новостей. Основные новости дня – выборы в США, роль белых мужчин во взлете и падении Трампа, конфликт Зеленского и Конституционного суда вокруг воплощения ключевых идей Навального на Украине (так!), расстрелы прохожих в Вене и каков теперь план Макрона, удивительные гроши, которыми Путин надеется откупиться от вируса и заодно завоевать народную любовь, банкротство первого российского региона, скандальное признание Главного пульмонолога всея Руси (есть, оказывается, такая должность), альтернативная версия скандала на “Голосе”.

0-8:12 – дайджест новостей, обсуждаемых в этом выпуске.

8:20 – о ситуации с выборами в США. Голосование по почте, чем американский вариант ХУЖЕ российского “голосования на пеньках” (хотя, конечно, “оба хуже”).

19:40 – США: ситуация раскола “строго пополам”. Сходства и различия с ситуацией 2000 года на выборах, когда также было голосование “ноздря в ноздрю” Буша-мл. и Гора. Почему “тот” раскол совсем не чета нынешнему?

27.08 – Трамп и меньшинства, Трамп и белые мужчины. Что послужило причиной взлета и падения? Что говорит нынешняя ситуация о степени пассионарности американской нации?

42.40 – Украина и Зеленский, конфликт президента с Верховным судом. Какое отношение имеет Навальный к “электронному декларированию”, из-за которого сейчас на Украине весь сыр-бор? И чем может пригодиться опыт Украины для нас в России?

47:00 – что такое “электронные декларации” и при чем тут Навальный?

1:00 – как Путин “борется с ковидом” на экранах наших телевизоров и при чём тут 10 млрд. руб. “Один рубль займи до получки”.

1:06:50 – первый в России регион-банкрот.