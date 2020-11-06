Венгрия анонсировала импорт российской вакцины от COVID-19

06.11.2020, 3:05, Новости дня

В декабре Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины от коронавируса, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Сийярто рассказал, что «Россия начнет поставлять небольшие партии» для «завершения клинических исследований и изучения вакцины здесь, а также завершения лицензирования». По его словам, в Москве сообщили, что «могут начать крупные поставки со второй или третьей недели января». С января Венгрия планирует наращивать импорт российской вакцины, а одна из местных компаний хочет заняться ее производством, передает ТАСС.

Напомним, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрии разрешат закупать российскую вакцину от коронавируса в случае ее регистрации в Евросоюзе. В августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.