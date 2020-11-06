 

Мнение: Видеосолянка. 05.11.2020

06.11.2020, 3:00, Разное

Видеосолянка. 05.11.2020

1. Америка. Родина нашего страха.

Достаточно подробный разбор периода маккартизма в США.

* * *

2. Антидудинг

Итоговое резюме Егора Иванова по опусу Дудя про Колыму и "ужасы ГУЛАГа".

* * *

3. Как блокируют навыки чтения у детей.

Людмила Ясюкова о проблемах базового школьного образования, которые потом прорастают через всю образовательную систему.

* * *

4. Интервенция Антанты на Севере России. Лето-осень 1918-го года.

Историк Игорь Пыхалов о начале интервенции стран Антанты на Севере России в годы гражданской войны.

* * *

5. О фильме "Подольские курсанты".

О достоинствах и недостатках фильма "Подольские курсаныт". И стоит ли его строить.

* * *

6. Интервью с профессором Мориарти.

Большое интервью с актером Виктором Евграфовым, которые сыграл профессора Мориарти в советской экранизации "Шерлока Холмса".
Очень интересный человек.

* * *

7. Как аниме создало и убило киберпанк.

Объемный разбор причин возникновения, взлета и падения японского киберпанка.
Откуда взялись нетленные шедевры и почему они прекратили выходить.

* * *

8. Клюква на вынос. Зулейха открывает глаза.

Еще один, подзадержавшийся обзор на опус про Зулейху. Местами смешно.

* * *

9. О фильме "Блокадный дневник"

Военный историк Баир Иринчеев про фильм "Блокадный дневник", а также сравнения с советским кино про блокаду Ленинграда.

* * *

10. Что делают с педофилами в американской тюрьме.

Американский уголовник Ларри Лоутон отсидевший 4 12-летних срока (сидел все одновременно) за несколько ограблений ювелирных магазинов рассказывает о реалиях отсидки в современных частных и государственных тюрьмах США.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Мнение: Палитры настроения

26.08 / Конструктор Сергей Терешенков назвал возможности глиссирующей амфибии-внедорожника “Дрозд”

29.09 / Мнение: У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

11.08 / Мнение: Кризис в Средиземном море

16.10 / Головная боль от лекарств

27.07 / Блогеры: В марте следующего года выйдет iPhone 12e ценой 550 долларов

27.10 / Макрон поддержал Армению в конфликте в Нагорном Карабахе

01.08 / Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и другие гости премьеры аудиоспектакля “Рас — Стаемся”

23.10 / Мнение: Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

23.10 / Сечин призвал мир объединиться для победы над коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска