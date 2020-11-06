Мнение: Видеосолянка. 05.11.2020
06.11.2020, 3:00, Разное
Видеосолянка. 05.11.2020
1. Америка. Родина нашего страха.
Достаточно подробный разбор периода маккартизма в США.
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2. Антидудинг
Итоговое резюме Егора Иванова по опусу Дудя про Колыму и "ужасы ГУЛАГа".
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3. Как блокируют навыки чтения у детей.
Людмила Ясюкова о проблемах базового школьного образования, которые потом прорастают через всю образовательную систему.
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4. Интервенция Антанты на Севере России. Лето-осень 1918-го года.
Историк Игорь Пыхалов о начале интервенции стран Антанты на Севере России в годы гражданской войны.
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5. О фильме "Подольские курсанты".
О достоинствах и недостатках фильма "Подольские курсаныт". И стоит ли его строить.
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6. Интервью с профессором Мориарти.
Большое интервью с актером Виктором Евграфовым, которые сыграл профессора Мориарти в советской экранизации "Шерлока Холмса".
Очень интересный человек.
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7. Как аниме создало и убило киберпанк.
Объемный разбор причин возникновения, взлета и падения японского киберпанка.
Откуда взялись нетленные шедевры и почему они прекратили выходить.
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8. Клюква на вынос. Зулейха открывает глаза.
Еще один, подзадержавшийся обзор на опус про Зулейху. Местами смешно.
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9. О фильме "Блокадный дневник"
Военный историк Баир Иринчеев про фильм "Блокадный дневник", а также сравнения с советским кино про блокаду Ленинграда.
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10. Что делают с педофилами в американской тюрьме.
Американский уголовник Ларри Лоутон отсидевший 4 12-летних срока (сидел все одновременно) за несколько ограблений ювелирных магазинов рассказывает о реалиях отсидки в современных частных и государственных тюрьмах США.
Источник: Colonel Cassad
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