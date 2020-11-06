Мнение: Видеосолянка. 05.11.2020

06.11.2020, 3:00, Разное

Видеосолянка. 05.11.2020

1. Америка. Родина нашего страха.

Достаточно подробный разбор периода маккартизма в США.

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2. Антидудинг

Итоговое резюме Егора Иванова по опусу Дудя про Колыму и "ужасы ГУЛАГа".

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3. Как блокируют навыки чтения у детей.

Людмила Ясюкова о проблемах базового школьного образования, которые потом прорастают через всю образовательную систему.

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4. Интервенция Антанты на Севере России. Лето-осень 1918-го года.

Историк Игорь Пыхалов о начале интервенции стран Антанты на Севере России в годы гражданской войны.

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5. О фильме "Подольские курсанты".

О достоинствах и недостатках фильма "Подольские курсаныт". И стоит ли его строить.

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6. Интервью с профессором Мориарти.

Большое интервью с актером Виктором Евграфовым, которые сыграл профессора Мориарти в советской экранизации "Шерлока Холмса".

Очень интересный человек.

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7. Как аниме создало и убило киберпанк.

Объемный разбор причин возникновения, взлета и падения японского киберпанка.

Откуда взялись нетленные шедевры и почему они прекратили выходить.

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8. Клюква на вынос. Зулейха открывает глаза.

Еще один, подзадержавшийся обзор на опус про Зулейху. Местами смешно.

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9. О фильме "Блокадный дневник"

Военный историк Баир Иринчеев про фильм "Блокадный дневник", а также сравнения с советским кино про блокаду Ленинграда.

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10. Что делают с педофилами в американской тюрьме.

Американский уголовник Ларри Лоутон отсидевший 4 12-летних срока (сидел все одновременно) за несколько ограблений ювелирных магазинов рассказывает о реалиях отсидки в современных частных и государственных тюрьмах США.