Мнение: Байден поможет России?

06.11.2020, 2:45, Разное

Казалось бы, где США, а где Россия, и вроде бы какая нам разница, кто будет президентом США, но, оказывается, за ходом подсчета голосов избирателей в США, следят 53% россиян.

А разница все-таки есть.

Это началось еще при Обаме, Трамп только продолжил и несколько «модернизировал» санкции как инструмент принуждения России к определенным действиям. Нельзя сказать, что санкции сильно повлияли на Россию, но не стоит и говорить, что они оказались совершенно бесполезыми.

Очевидно, что Байден будет искать свой «санкционный путь». Санкции США в отношении российских организаций, чиновников, военных и бизнесменов, к гадалке не ходи, сохранятся и, скорее всего, расширятся.

Но Байден вряд ли захочет копировать Обаму или Трампа. Скорей всего, вместо секторальных санкций, направленных на целые отрасли экономики, или ограничительных мер в отношении российских олигархов либо крупных компаний (как делали Обама и Трамп), администрация Байдена, надеюсь, начнет применять точечные, но болезненные санкции против отдельных российских чиновников, политиков, военных, бизнесменов….

Честно говоря, если это произойдет, я, скорей всего, стану поклонником Байдена. Потому что такие санкции однозначно будут на пользу России.

Так или не так?

Рис. отсюда, фотография Байдена отсюда