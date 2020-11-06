 

Мнение: Прекращение помощи

06.11.2020, 2:30, Разное

Власти Екатеринбурга рассматривают вариант с прекращением оказания плановой медицинской помощи, не связанной с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в городских структурах власти. По его словам, не исключен вариант, при котором двери для плановой помощи в ограниченном режиме будут открыты лишь в нескольких больницах.

Фактически речь идет об отложенном массовом убийстве. Никак иначе оценить новость нельзя. Что такое отказ или перенос плановой медицинской помощи сотням и тысячам людей, нетрудно предугадать. Собственно, статистика сверхсмертности, прямо зависящая от степени свирепости карантинных мер и мер борьбы с одной конкретной болезнью и игнорированием всех остальных, поэтому и зашкаливает. Чем менее адекватна власть в раже борьбы, тем страшнее последствия.

Источник: Эль Мюрид



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