У неработающих женщин ухудшается память

06.11.2020, 2:10, Новости дня

Ученые из Калифорнийского университета сравнили умственные способности работающих и неработающих женщин. Вывод, к которому они пришли, стал неожиданным даже для самих исследователей.

Как оказалось, живя в роли домохозяйки на протяжении длительного времени, каждая женщина не только лишает себя возможности карьерного роста, но и увеличивает риски серьезных заболеваний, которые появляются к старости.

В среднем примерно на 50% снижаются показатели памяти, утверждают специалисты. Значительно чаще дело заканчивается болезнью Альцгеймера, уточняют они. Если женщина всю жизнь просидела дома или так и не вышла на работу после декретного отпуска, вероятность возникновения проблем со здоровьем существенно возрастает.