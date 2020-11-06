 

У неработающих женщин ухудшается память

06.11.2020, 2:10, Новости дня

Ученые из Калифорнийского университета сравнили умственные способности работающих и неработающих женщин. Вывод, к которому они пришли, стал неожиданным даже для самих исследователей.

Как оказалось, живя в роли домохозяйки на протяжении длительного времени, каждая женщина не только лишает себя возможности карьерного роста, но и увеличивает риски серьезных заболеваний, которые появляются к старости.

В среднем примерно на 50% снижаются показатели памяти, утверждают специалисты. Значительно чаще дело заканчивается болезнью Альцгеймера, уточняют они. Если женщина всю жизнь просидела дома или так и не вышла на работу после декретного отпуска, вероятность возникновения проблем со здоровьем существенно возрастает.



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