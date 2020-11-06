 

Вероятно, на орбите Марса обнаружен обломок Луны

06.11.2020, 2:10, Новости дня

Один из астероидов, находящийся по соседству с Землей, поразительно похож на наш естественный спутник, утверждают ученые из ирландской обсерватории Арма. Исследователи назвали его близнецом Луны, когда при помощи спектрального анализа установили химический состав минералов, из которого состоит данное небесное тело.

Вообще-то, астероид 101429 ученые обнаружили еще более двух десятков лет назад. Он постоянно находится на орбите Марса, то есть очень близко к Земле.

Специалисты полагают, что примерно 4 млрд лет назад он был единым целым с Луной, но откололся и стал спутников Красной планеты в результате столкновения с каким-то крупным космическим телом. Впрочем, у данной версии есть оппоненты, утверждающие, что данный астероид откололся не от Луны, а от самого Марса.



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