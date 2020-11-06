Глава Минздрава Омской области лишилась должности после акции врачей «скорой»

06.11.2020, 1:45, Разное



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Об отставке чиновницы сообщил сегодня, 5 ноября, губернатор Омской области Александр Бурков на своей странице в Instagram. Он отметил, что это решение «взвешенное, принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора». Глава региона подчеркнул, что главная задача властей сейчас — сделать все, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Ранее Бурков временно отстранил от должности на время проведения проверки заместителя министра здравоохранения Омской области Анастасию Малову, которая отвечала за оказание скорой медицинской помощи. Сам инцидент губернатор назвал «преступной халатностью» и сообщил, что «произошедшее ЧП – за гранью человеческого понимания». В самом региональном минздраве не скрывают острую нехватку мест в стационаре. В настоящий момент проблема решается за счет перепрофилирования других медучреждений, в частности, в ближайшее время ковидный госпиталь будет развернут в одном из родильных домов Омска.

Напомним, спонтанная акция протеста врачей скорой помощи в Омске произошла вечером 27 октября. К зданию министерства здравоохранения Омской области приехали две машины «скорой помощи» с включенными стробоскопами. В автомобилях находились пожилые пациенты с COVID-19, у одного из них диагностировано поражение легких до 80%. Экипажи с самого утра ездили по больницам, чтобы госпитализировать больных, но ни в одной из них не нашлось мест. Отчаявшиеся медики привезли пациентов прямо к зданию ведомства.

Острая нехватка мест в больницах наблюдается и в других регионах: 27 октября независимый профсоюз «Альянс врачей» опубликовал фото из городской больницы Куйбышева, где больных с коронавирусом размещают прямо на лестничных площадках. Критическая ситуация сложилась и в Курганской области, где медики обратились к президенту Путину с просьбой отправить в регион военных медиков, «пока народ не стал умирать прямо на улицах».

Сегодня жители Иркутской области создали петицию, в которой попросили президента Владимира Путина, главу Минздрава Михаила Мурашко и министра МЧС Евгения Зиничева развернуть военный госпиталь для пациентов. Авторы петиции заявили о том, что Иркутская область входит в десятку регионов РФ по заболеваемости, а проблема нехватки мест в больницах решается за счет перепрофилирования регионального сосудистого центра и онкодиспансера.