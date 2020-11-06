Не твой ребёночек! – Личное мнение

06.11.2020, 1:30, Разное

Ситуация, когда старая брошенная жена травит бывшего мужа, нашедшего счастье, в принципе не нова. Цель бабы, как мне кажется, сжить со света супруга — банальная месть это, наследство ли, или что-то другое, неважно.

Важен процесс. Он омерзителен. Я отдала тебе лучшие годы, а ты посмел на старости лет обрести счастье на стороне — мерзавец!



Фото: Соцсети

В ряде СМИ вброшена информация, что отцом ребёнка Петросяна и Брухуновой, возможно, не является сам 75-летний артист.

Да какие там у него могут быть сперматозоиды? Вялые, слабые, генетически мутировавшие, в силу возраста! Сам ли Петросян зачал? А если Брухунова сделала ЭКО? Так ведь никто тебе, старый дурак, не скажет, чей был генетический материал.

Ну, вот — почитайте сами:

«Дочь Петросяна тоже не верит, что в 75 лет ее отец сумел зачать, – рассказали в окружении Викторины Петросянц. – Да, юридически он отец ребенка, оформил его на себя. Но, согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям? Мы опросили репродуктологов, и оказалось, что применение донорских клеток у возрастных пар стало просто рядовым явлением. Иногда врач договаривается с заказчицей, что мужчину не будут ставить в известность о том, что применяются донорские сперматозоиды. Он может перед процедурой ЭКО сдавать сперму. Но если после ряда попыток у жены происходит замершая беременность (когда подсаженный эмбрион не развивается), то берут донорскую клетку молодого здорового мужчины. Мужчина уверен, что все в порядке, по документам его проводят отцом. Учитывая, сколько раз Брухунова темнила и отрицала рождение ребенка, мы не ждем от нее правды. А Евгению Вагановичу для своего спокойствия советуем провести ДНК-тест!». Комсомольская правда.

Эвона, как! Набросили говнеца на вентилятор. Слышь, мол, Ваганыч, ну-ка давай, сомневайся!

В чём смысл наброса? Как мне кажется, в идеале, заставить Петросяна нервничать, сомневаться, а заодно его опозорить.

Мол, в 75 у тебя не может быть сына. Твоя-то коварная разлучница обманула тебя!

Заодно, этот вброс будет выгоден в будущем. И Степаненко, и дочь Виктория надеются пережить Ваганыча, а потом делить его наследство в суде. Покажут там публикации в СМИ и спросят: а имеет ли право на долю ребёнок, чья мать, возможно, зачала его не от Петросяна, а от какого-то донора?

Вместо того, чтобы оставить человека в покое, дать ему пожить нормально, его натурально травят.

Я против измен. Я против рождения детей в преклонном возрасте, как вы знаете. Но если человек, избавившись от старой жены, счастлив, то доводить его всё же не стоит.

Что, по мнению Степаненко, Петросян должен быть делать? Продолжать жить отдельно, зарабатывать деньги, а потом оставить всё Елене, умерев несчастным человеком?

Так, что ли? Ну, ладно — сама Степаненко, а дочь? Виктория — разве деньги отца принадлежат не ему, а тебе? Счастье отца для тебя ровным счётом ничего не значит? Мол, давай, помирай скорее, а наследство не разбазаривай?

Что бы вы сделали, оказавшись на месте Евгения Вагановича? Я бы вывела всё имущество в кэш и брюлилки, отнесла бы в ячейку, оформив её на новорожденного сына.

Чтоб ни копеечки не ушло таким родственничкам.