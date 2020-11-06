 

Студия Warner Bros извинилась за оскорбление чувств инвалидов в фильме «Ведьмы»

06.11.2020, 1:20, Разное

Студия Warner Bros, которая представляет собой самый крупный концерн в США по производству сериалов и фильмов, публично извинилась за оскорбление чувств инвалидов в черной комедии «Ведьмы». Режиссером картины, оказавшейся в центре скандала, стал Роберт Земекис.
Как пишет издание Newinform, в фильме «Ведьмы» создатели обрисовали сверхъестественных существ трехпалыми. В результате к студии Warner Bros обратилось сообщество инвалидов и раскритиковало такой подход режиссера. По словам британской парапловчихи Эми Маррен, «наличие только трех пальцев не является атрибутом нечисти». Данный дефект развития напоминает эктродактилию – болезнь, при которой недоразвиты конечности. Как отметили инвалиды, благодаря черной комедии их теперь будут считать «ведьмами».

Представители Warner Bros извинились за это недоразумение перед людьми с ОВЗ, отметив, что никто не преследовал цель их оскорбить или обидеть. Вымышленные персонажи создавались не для того, чтобы «уколоть» паралимпийцев.

Картину «Ведьмы» сняли по мотивам книги писателя Роальда Даля, а увидеть работу режиссера Роберта Земекиса можно на сервисе HBO Max. Главная роль досталась 37-летней звезде «Современной любви» Энн Хэтэуэй.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мнение: Отказ от наследства

29.10 / Российский медик назвал защищенные от коронавируса группы людей

28.09 / Роботы в домах престарелых – реальность или утопия?

17.07 / Ученые: Скалы могут помочь в решении проблемы изменения климата

26.07 / Звезда “Ривердейла” Лили Рейнхарт рассказала о жизни на карантине после расставания с Коулом Спроусом: “Мне ничего не хочется делать”

19.03 / Происходящее сегодня было предсказано еще в 2010 году

22.09 / Актриса Тамара Семина при ходьбе вынуждена опираться на трость

02.09 / Мнение: О провалах и успехах новой Украины – белорусам на заметку

24.10 / В России запретят символику НАТО из-за пропаганды АУЕ

23.10 / Кристине Асмус не удалось определиться между годом без театра или секса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска