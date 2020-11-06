Студия Warner Bros извинилась за оскорбление чувств инвалидов в фильме «Ведьмы»

06.11.2020, 1:20, Разное

Студия Warner Bros, которая представляет собой самый крупный концерн в США по производству сериалов и фильмов, публично извинилась за оскорбление чувств инвалидов в черной комедии «Ведьмы». Режиссером картины, оказавшейся в центре скандала, стал Роберт Земекис.

Как пишет издание Newinform, в фильме «Ведьмы» создатели обрисовали сверхъестественных существ трехпалыми. В результате к студии Warner Bros обратилось сообщество инвалидов и раскритиковало такой подход режиссера. По словам британской парапловчихи Эми Маррен, «наличие только трех пальцев не является атрибутом нечисти». Данный дефект развития напоминает эктродактилию – болезнь, при которой недоразвиты конечности. Как отметили инвалиды, благодаря черной комедии их теперь будут считать «ведьмами».

Представители Warner Bros извинились за это недоразумение перед людьми с ОВЗ, отметив, что никто не преследовал цель их оскорбить или обидеть. Вымышленные персонажи создавались не для того, чтобы «уколоть» паралимпийцев.

Картину «Ведьмы» сняли по мотивам книги писателя Роальда Даля, а увидеть работу режиссера Роберта Земекиса можно на сервисе HBO Max. Главная роль досталась 37-летней звезде «Современной любви» Энн Хэтэуэй.