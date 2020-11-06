 

Байден обещал обеспечить подсчет «каждого голоса» на выборах в США

06.11.2020, 0:55, Новости дня

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден выразил уверенность в том, что победит на выборах.

«Подсчет завершается, мы очень скоро все узнаем», – приводит его слова ТАСС. Байден уверен, что «победителями» окажутся он и его кандидат в вице-президенты Камала Харрис. Байден также призвал сторонников сохранять терпение и спокойствие. Он подчеркнул необходимость учесть «каждый голос». Он заявил: «И мы это обеспечим. Так должно быть». Он заявил, что «в Америке голосование священно», передает РИА «Новости».

Fox News сообщает, что Байден направил своих юристов в штаты, суды которых рассматривают иски от его соперника – действующего президента Дональда Трампа. Так, юристы Байдена направлены в штаты Невада, Висконсин, Пенсильвания и Мичиган. Юридический комитет кампании Байдена составляют бывшие сотрудники минюста США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах: мертвые души среди избирателей, странности с результатами почтового голосования, изменение законодательства непосредственно в ходе выборов, недопуск наблюдателей.



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