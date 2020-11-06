Мнение: Однако надо понимать: уехал – назад не вернешься

06.11.2020, 0:50, Разное

Вслед за студентами, которым поляки обещали предоставить льготные условия для обучения, Лукашенко взялся за врачей, которых поляки зазывают к себе бороться с коронавирусом. Уехавших обещают не пускать назад в Белоруссию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций высказался о решении Польши приглашать иностранных врачей для борьбы с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.

"Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал – назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", – подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства.

"Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", – добавил он.

https://www.belta.by/president/view/vot-i-vsja-skazka-o-krasivoj-zhizni-lukashenko-o-priglashenii-polshej-inostrannyh-vrachej-dlja-borby-s-414243-2020/ – цинк

Дальше видимо крепко возьмутся за прогрессивных айтишников.

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