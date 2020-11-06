В США не видят попыток иностранного вмешательства в президентские выборы

06.11.2020, 0:40, Новости дня

Во время выборов президента США свидетельств иностранного вмешательства не обнаружили. Об этом 4 ноября сообщил глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при министерстве внутренней безопасности США Кристофер Кребс.

“У нас нет доказательств того, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам отдать свой голос или изменить итоги голосования”, – заявил он.

Кребс добавил, что агентство продолжит внимательно следить за любыми попытками извне повлиять на подсчет голосов и результаты выборов.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

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