В Беларуси силовики пришли с обыском к 73-летней активистке Багинской

06.11.2020, 0:40, Новости дня

В Беларуси сегодня вечером правоохранители пришли с обыском в квартиру к 73-летней активистке Нине Багинской. Об этом сообщает издание TUT.BY.

“Зашли три человека в черных масках. Они показали бумагу на обыск. Я сказала: “Эта квартира не моя (хозяева – сын и дочь), и я не могу пустить вас”. Они нахально стали отпихивать меня. Мне это не понравилось, но дверь они закрыли. Я стала стучать в дверь и кричать: “Соседи, спасайте”, – рассказала Багинская.

Позже стало известно, что обыск был связан с делом, в котором фигурирует ее внучка Яна.

Никого из семьи Багинской не задержали. Однако по свидетельствам очевидцев, пока в квартире проходил обыск, правоохранители во дворе задержали кого-то из группы поддержки активистки.

Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в комментарии “Интерфакс-Запад” сообщила, что несколько человек, которые были возле дома Багинской, доставлены в милицию для разбирательства.

Ситуацию уже прокомментировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

“Нину Багинскую по праву называют матерью белорусского протеста. И когда ОМОН врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного белоруса. Я общалась с Ниной и знаю, насколько это храбрая женщина и с каким достоинством она в одиночку может противостоять даже людям в балаклавах. Я верю, что ей хватит силы выдержать это давление. Но также я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест белорусов, сегодня вы допустили огромную ошибку”, – написала она в своем Telegram.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.