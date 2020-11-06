 

Резников заявил, что обмен по формуле “всех на всех” возможен в декабре

06.11.2020, 0:40, Новости дня

Украина предложила провести обмен пленными с Россией в формате “всех на всех” до 15 декабря. Об этом 5 ноября “Громадському радіо” сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Мы убеждены, что этот обмен возможен. Мы подали все списки, знаем всех украинских военнопленных и политзаключенных. Считаем, что абсолютно возможно вернуть их всех. За это мы готовы освободить всех тех, кого подаст Российская Федерация”, – заявил Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате “всех на всех” предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече “Нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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