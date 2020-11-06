 

Лукашенко: Я отдал распоряжение не впускать в страну тех “умных” белорусов, которые выехали за пределы страны в это непростое время

06.11.2020, 0:40, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября во время совещания заявил, что отдал распоряжение пограничникам не впускать в страну тех “умных” белорусов, которые выехали за пределы “в это непростое время”. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Он напомнил, что с 1 ноября Беларусь закрыла границу со всеми соседними странами, кроме России.

“Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех “умных” белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться – пусть учатся, работать – пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются”, – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что никому не нужно препятствовать в случае, “если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты”.

По его словам, некоторые жители страны уезжают за границу, а на родину приезжают, чтобы недорого пролечиться.

“А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, а чтобы зубок подлечить, приехал в Гродно. Там, говорит, в 10-15 раз дороже”, – сказал Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерении приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, для борьбы с коронавирусом.

“Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал – назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал”, – отметил Лукашенко.

Он добавил, что его слова – не угроза, а приказ для правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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