Мнение: Типичный советский обед, декриминализация грибов и месть Китая Австралии

06.11.2020, 0:25, Разное

1. В блогах обсуждают текст, автор которого рассказала про типичное питание средней или даже относительно благополучной советской семьи на основе личного опыта. Описание крайне скудного меню вызвало большие споры – комментаторы наперебой пишут, что можно было достать и другие продукты, в то время как сам автор указывает, что для этого нужен был блат. Приведу ссылку на обсуждение у коллеги monetam:

https://monetam.livejournal.com/1425845.html

Так вот, семейный обед по выходным, из года в год. Вначале на столе отварная картошка и селедка, с лучком и постным маслом. Аперитив такой. По сезону к картошке домашняя квашеная капуста. Потом тарелка супа – лапши, щей или рассольника, на мясном или костном бульоне. И все. Мясо из супа шло к ужину, в макароны по-флотски, например. Никакого «второго» и прочей буженины. Хлеб нарезался щедро, да.

Понимаете, я люблю селедку с луком, речь не о том. И это был вкусный, горячий, сытный обед. Нищенски сытный – круто посоленный, с дешевыми жирами, добавленным в суп «ради плотности» пшеном. Картошки побольше. И квашеная капуста, фрукт для бедных, чуть не единственный зимний витамин.

Чтобы это приготовить, женщины тратили кучу сил, бегали по очередям, часами стояли у плиты над пятилитровыми семейными кастрюлями. Капусту эмалированными ведрами солили. Никогда не жадничали, если перепадал дефицит, старались побаловать детей шоколадной конфеткой, мандаринкой.

Я специально начала с того, что наша семья была экономически идеальна, прямо воплощенная советская мечта: из тех, кто не пьёт, не курит, с образованием, хорошо зарабатывают, по хозяйству молодцы. И все равно – нищие.

Уже потом я размышляла – почему средств хватало только на такую жизнь? Квартира (48 кв.м на пятерых) «бесплатная». Ни дачи, ни машины, в нормальный отпуск (чтобы не на костре готовить) родители съездили пару раз. На книжке семьсот рублей. Одеты более чем скромно, самострок-самовяз, особенно детям, да и мама модницей не была.

А дело в том, что у нас была чистейшая, принципиальная жизнь только на зарплату. В том месте и времени это означало натуральную бедность.

Кто жил лучше? Те, кто дурил систему. Использовал лакуны, куда она смотрела сквозь пальцы. Даже если не говорить о раскормленном начальстве и прочей «номенклатуре». Врачи принимали за деньги в карман, преподаватели нелегально репетиторствовали, брали взятки при поступлении, распределении любых благ, медсестры бегали с массажами-уколами, а еще ремонты, подпольное маклерство, торговля с участков, даже обычные продавцы («польский гарнитур, двадцать сверху – а я дал двадцать пять»)…

И блат, блат, блат. Я ни капли не осуждаю, люди крутились, старались заработать, хоть что-то себе позволить – что может быть нормальнее. Но ведь на государственном уровне это считалось неправильным, «нечестным», не дай бог попасться, социалистический идеал не такой.

А какой? – Да вот как наша семья, со своими флотскими макаронами и ложечкой меда детям перед сном.

2. Американцы накануне не только выбирали президента США, но и голосовали за другие важные государственные вопросы:

https://lenta.ru/news/2020/11/04/shrooms/

Избиратели в американской столице Вашингтоне проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов. Об этом сообщает The Hill.

Голосование по этому вопросу прошло в рамках дня всеобщих выборов 3 ноября. За декриминализацию выступило большинство жителей округа Колумбия — более 76 процентов.

Так называемая Инициатива 81 предусматривает, что преследование людей, причастных к «некоммерческому выращиванию, культивированию, покупке, транспортировке, распространению и хранению» галлюциногенных грибов станет одним из наименее важных направлений деятельности полицейских. При этом генпрокурора округа также призывают прекратить преследование лиц из этого списка.

Пожалуй, очередной раз мы должны сказать спасибо американцам. Если с травкой всё давно уже понятно, то последствия легализации грибов вот так сходу предсказать сложно. Американский эксперимент поможет в итоге другим странам принять правильное решение по грибам.

3. За право быть марионеткой США надо платить. Американцы заставили Австралию свернуть сотрудничество с Китаем по технологиям связи. От китайцев ожидаемо пришла ответка:

https://lenta.ru/news/2020/11/03/chi_aus/

На фоне обострения отношений c Австралии Китай с 6 ноября решил прекратить закупку у нее как минимум семи товарных категорий. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

Отомстить важному торговому партнеру Пекин собрался с помощью угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара, вина и лобстеров. В то же время железная руда, крупнейшая статья импорта из Австралии, в перечень не попала.

Официально решение не оформлено, но распоряжение доведено до всех крупных китайских трейдеров. Таким образом, власти Китая придумали новый способ оказать давление на страну, которая еще в 2018 году не пустила к себе компанию Huawei для установки сетей 5G, а затем потребовала провести международное расследование возникновения COVID-19.

Ранее Пекин уже приостанавливал поставки австралийской говядины и ячменя из-за несоответствия санитарным нормам, потом поднимал пошлины на ячмень до 80 процентов, задерживал поставки лобстеров и препятствовал импорту древесины. Также имело место антидемпинговое расследование в отношении австралийского вина.

Меры достаточно чувствительны для Австралии, поскольку китайский рынок остается крупнейшим для нее. Однако и Китай серьезно зависит от поставок из Австралии — на нее приходится более 60 процентов железной руды, 60 процентов коксующегося угля, почти 25 процентов энергетического угля и более 50 процентов сжиженного природного газа (СПГ). В прошлом году совокупным объем поставок товаров составил 104 миллиарда долларов.