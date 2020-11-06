Мнение: Концлагерь для любовницы

06.11.2020, 0:10, Разное

Быть любовницей художника! Как романтично звучит. Мечтали когда-нибудь о таком, девочки? Скромный чувственный воздыхатель, который несет вам под окно «миллион алых» и пишет для вас и о вас картины. Прямо как в песне у Аллы Борисовны.

Но художники бывают разные. Например, такие как больной ублюдок Петя Павленский. Самое безобидное, что он сделал – прибил свои яйца к брусчатке на Красной площади. Окей, со своими яйцами ты можешь делать все, что угодно. Правда, все-таки для подобного дерьма не стоит выбирать столь людные места.

Истязать самого себя художнику (какого черта его все зовут художником? он обычный псих), видимо, наскучило. Тут выяснилось, что он до полусмерти насиловал свою любовницу. Оксана Шалыгина, бывшая девушка Павленского, с которой он переехал во Францию, обвинила его в пытках до почернения тела и садистских изнасилованиях, сравнив свое положение с пленницей концентрационного лагеря.

«То, что было во Франции, — это запредельный уровень жестокости. Это были не просто бытовые избиения — нет, это хуже. Это было уже пыткой, это можно сравнить с концентрационным лагерем по экстремальности», — поведала Оксана. Павленский убеждал её, что она «заслужила самое ужасное отношение».

Шалыгина рассказала, что акционист на протяжении какого-то периода бил ее ежедневно: «Я помню, у меня реально было черное тело, низ тела был черного цвета, ноги и все остальное, дышать было больно, ощущение, что он мне пару ребер сломал». При этом наш великий творец не трогал лицо. Ну, спасибо, что уж.

Павленскому дали полит.убежище во Франции, где он спустя несколько месяцев поджег главный банк страны. Перфоманс не оценили и приговорили шизика к трем годам тюремного заключения — из них к двум годам условно. Сейчас он на свободе.

Скажите, почему абсолютный неадекват до сих пор не находится на принудительном лечении? Почему человек, который то сидит с голым *уем на главной площади нашей страны, то устраивает пожар во Франции, издевается над женщинами, да еще и преподносит все это как искусство, до сих пор свободно может разгуливать по улице?