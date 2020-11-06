Выборы закончены: что дальше?

06.11.2020, 0:05, Разное

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Оба кандидата заявили, что они находятся «на пути к победе».

В 2.30 ночи по времени восточного побережья США (в Москве было 10.30 утра среды) Трамп пояснил в Белом доме, что он побеждает в ключевых штатах и хочет через Верховный суд добиться остановки подсчета голосов, назвав голосование по почте «мошенничеством». А главное, что сказал Трамп: «Мы побеждаем, честно говоря, мы уже победили». Президент поторопился.

ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕМонета легла на ребро. Юлия Латынина: Нынешние выборы президента США имеют признаки, соответствующие несвободному обществуВсе врут опросы?

«Все врут календари» писал классик. «Все врут опросы! Опять?» — готовы были в отчаянии кричать сторонники Демократической партии в первые часы подсчета голосов. Казалось, что для сторонников демократов возвращается ужас четырехгодичной давности, когда лидировавшая во всех опросах Хиллари Клинтон проиграла выборы, получив на 3 миллиона голосов больше. Несмотря на перевес в национальных опросах в среднем на 8-9 пунктов рейтинга и перевес почти во всех так называемых «колеблющихся» штатах, Байден начал ночь после выборов с отставания. Победа в первом «подсчитанном» штате — Индиане дала Трампу первые 11 голосов выборщиков. Напоминаем, что в США для победы на президентских выборах необходимо набрать как минимум 270 из 538 выборщиков, представляющих все 50 штатов и столичный округ Колумбия. Довольно быстро подсчитали голоса в ключевом из «неопределившихся» или «колеблющихся» (американцы употребляют слово swing, это как в джазе — можно «развернуть» мелодию в разные стороны) штатах. До выборов ожидалось, что дуэт Байден–Харрис может «зацепиться» и победить в традиционно республиканских штатах: Северной Каролине, Техасе, Джорджии, но все они в первые часы голосования на политических картах были окрашены в красный цвет. По оценкам СМИ, президент лидировал в подавляющем большинстве «свинговых» штатов. И хотя сторонники демократов на телеканале CNN убеждали зрителей и самих себя, что, мол, не надо торопиться, наберемся терпения, некоторые эксперты-политологи (подсчет голосов в прямом эфире освещали ведущие каналы страны), умеющие переобуваться на ходу, заговорили о том, что Трамп лучше понимает электорат, он был очень энергичен в последние дни кампании, делая множественные остановки, агитировал очень «адресно» — в главных округах колеблющихся штатов, и вот, мол, итог.

С одной стороны, опросы действительно ошиблись:

не произошло сокрушительной победы демократов (в большинстве колеблющихся штатов оба кандидата шли «ноздря в ноздрю»), Трамп действительно выступил лучше, чем предсказывали оппоненты.

Из колеблющихся штатов президент побеждает во Флориде, Айове, Огайо и Техасе, и это помимо традиционно республиканских штатов, которые называют «землей Трампа» (от Аляски до Небраски), а Байден побеждал в Аризоне (со времен Билла Клинтона демократы там не выигрывали) и в Нью-Гэмпшире.

С другой стороны, был еще один прогноз, который начал сбываться только в среду. Давайте вспомним, о чем говорили эксперты.

Из-за пандемии коронавируса (почти 9,5 миллиона заболевших в США, 233 тысячи умерших, за одни сутки фиксируют больше 90 тысяч новых случаев болезни и более 1 тысячи смертей) выборы в этом году были во многом «досрочные», «почтовые». К такому голосованию призывала своих сторонников демпартия. Голосовавшие за Трампа, несмотря на вирус, по традиции в массовом порядке лично явились на участки 3 ноября. Многие из них, беря пример со своего кумира, либо не верят в COVID-19 (было время, Трамп сравнивал «корону» с ОРЗ), либо относятся к нему с недостаточной серьезностью (президент долгое время отказывался надевать маску, пока сам не заболел). Сторонники Байдена массово отправляли свои голоса заранее в открепительных бюллетенях по почте. Именно эти бюллетени могут решить судьбу выборов, где-то их не успели пересчитать до 3 ноября, а где-то и не могли начать подсчет, в каждом штате – свои правила. Во Флориде, например, подсчет комиссия могла начать за две недели до дня голосования и таким образом уже к вечеру 3 ноября представить результаты. В Аризоне и Джорджии пересчет мог стартовать только в день выборов. Где-то вообще запрещено считать голоса по почте после закрытия участков, а в Пенсильвании (и ряде других штатов) разрешено считать письма, отправленные до выборов, но пришедшие в избирательную комиссию в течение трех суток (для американских солдат за рубежом — в течение недели) после дня выборов. Почта столкнулась с беспрецедентным потоком бюллетеней. Всего досрочно проголосовали 100 млн американцев — две трети от общего числа проголосовавших четыре года назад. В этом году избирательные комиссии в США отчитались о рекордных результатах: число проголосовавших составило более 150 миллионов, что почти на 20 млн больше, чем в 2016 году.

Исходя из вышесказанного эксперты предсказывали: сначала преимущество в голосах будет за республиканцами, затем, по мере подсчета почтовых бюллетеней, маятник качнется обратно. Это мы сейчас и наблюдали. Например, в штате Вирджиния, где я сейчас проживаю, в первые часы подсчета голосов он был окрашен в красный (республиканский) цвет, эксперты удивлялись: никто не рассматривал этот штат как неопределившийся, а они им стал. Но уже к утру 4-го Вирджиния на карте «посинела», побеждает, как и предсказывают, Байден.

Утром в среду Байден догнал и перегнал Трампа в Мичигане, Неваде, Висконсине и сократил разрыв в Джорджии, Трамп продолжает лидировать в Пенсильвании и Северной Каролине. На момент написания этого материала, по данным агентства «Ассошиэйтед Пресс», Байден набирал 264 голоса выборщиков, Трамп — 214. Важно, что объявленные в эфире цифры не совпадают у разных телеканалов и информационных агентств, окончательную точку в подсчетах могут поставить только избирательные комиссии.

Лидировать — не значит выиграть. Победитель не назван. Наберемся еще терпения.

Третий прогноз экспертов — итоги выборов в отдельных штатах будут оспариваться в судах. А значит, неопределенность может продолжаться не несколько суток, а несколько недель. Штаб Трампа заявил, что намерен через суд добиваться пересчета голосов в Висконсине, остановить подсчет в тех штатах, где президент выигрывает — Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, и продолжать считать там, где он отстает и надеется догнать Байдена — Аризоне и Неваде. Тактика простая и смехотворная, по определению «Нью-Йорк таймс». Воистину, «не важно, как проголосуют — важно, как подсчитают» (изречение Наполеона III и И.В. Сталина).

Реакция кандидатов

Дональд Трамп объявил журналистам о своей победе и о том, что его избирательный штаб намерен обратиться в Верховный суд, потребовав немедленно остановить все еще продолжающийся в США подсчет голосов. Штаб Трампа собрал в Восточной комнате Белого дома в основном лояльные президенту издания (из критиков позвали только «Вашингтон пост»). Президент выступил с победной речью. Даже его однопартийцы считают, что Трамп поторопился. Советник 45-го президента, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, как и Трамп недавно переболевший коронавирусом, назвал его выступление «очень плохим стратегическим решением» и «очень плохим политическим решением». Бывший сенатор Рик Санторум, выдвигавшийся в прошлом в президенты, сказал, что он «очень разочарован».

Фото: Reuters

Трамп сообщил, что «выиграл» в таких штатах, как Джорджия, Северная Каролина и Мичиган, несмотря на то, что избирательные комиссии еще официально не подвели итоги голосования (Байден потом вышел вперед в Мичигане). Заявил, что его избирательный штаб намерен обратиться в Верховный суд, чтобы остановить «крупнейшее мошенничество» — продолжающийся подсчет голосов. В Верховном суде сложившийся расклад судей: 6:3 в пользу консерваторов. Президент, недавно добившийся появления в коллегии еще одной судьи-консерватора Эми Кони Барретт, рассчитывает одержать окончательную победу там.

«Это позор для нашей страны. Мы обратимся в Верховный суд. Мы хотим, чтобы все голосование было остановлено. Мы не хотим, чтобы они нашли какие-то бюллетени в четыре часа утра и добавили к результатам», — пояснил Трамп.

Нет доказательств того, что голоса по почте считают неправильно, это признают даже республиканцы, только не президент.

Впервые в истории появилась возможность того, что президент откажется признавать свое поражение. Из реакции Трампа понятно, что он готов бороться за свой пост до последнего.

«Мы на пути к победе. Надо набраться терпения. Каждый голос по почте будет подсчитан. Я настроен оптимистично, — пояснил своим сторонникам Джозеф Байден. — Продолжайте верить, ребята, мы собираемся победить». Ветеран, который в случае победы в январе станет старейшим президентом, вступающим в должность в 78 лет, — Байден обещает объединить страну и стать президентом всех американцев, но люди из «земли Трампа» готовы встретить в штыки «мошенника и коррупционера», «сонного Джо» — так называет соперника их кумир.

То, что в неопределившихся штатах важен буквально каждый подсчитанный голос, что нет подавляющего перевеса ни одной из сторон, усложняет признание итогов. Нас ждут суды и оспаривание итогов выборов — не только в судах, но, боюсь, и на улицах. А значит, не зря в Вашингтоне и Нью-Йорке (городах, где уверенно победил Байден) владельцы бизнеса заколотили витрины, опасаясь прихода людей с оружием из «земли Трампа», столкновений правых и левых, консерваторов и либералов. Главный итог остается прежним: Америка расколота как никогда. Страна, где исторически привыкли к мирному сосуществованию разных мнений и разных культур, сегодня, кажется, забыла о великом искусстве компромисса. Выборы закончены: но что дальше?

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон