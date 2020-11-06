Компания МТС создаст облачную инфраструктуру нового поколения

06.11.2020, 0:00, Новости дня

Платформа OpenStack с открытым исходным кодом должна стать основой для облачной инфраструктуры компании МТС. Это будет разработка нового поколения, говорят специалисты.

Уже проведены тендерные процедур, по итогам которых было определено, что поставщиком услуг в данном процессе станет компания Canonical, сообщают представители МТС.

В развертывании гибкой облачной инфраструктуры примут участие одиннадцать крупнейших дата-центров, расположенных в разных частях России. МТС постепенно откажется от закрытых программных решений, что позволит ей выйти на более высокий уровень современной ИТ-отрасли. По планам российского оператора мобильной связи, новая инфраструктура должна начать работу уже в следующем году.