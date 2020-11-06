Бразильские ученые занялись реконструкцией мозга динозавра

06.11.2020, 0:00, Новости дня

Основой для исследовательских работ ученых из Университета Санта-Мария в Бразилии стал череп динозавра, обнаруженный в окаменелостях 5 лет назад. Сама же рептилия жила на Земле еще 233 миллиона лет назад.

Исследователи поставили перед собой, казалось бы, неосуществимую задачу – осуществить реконструкцию мозга древнейшего существа. Разумеется, никаких мягких тканей не сохранилось, а потому ученым пришлось ориентироваться на особенности скелета.

По словам специалистов, реконструкция мозга уже частично завершена. В случае успеха, бразильские специалисты смогут лучше понять, на каком уровне эволюционного развития находились древние рептилии. Возможно даже, удастся моделировать их поведение и алгоритмы мышления.